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Muş'tan dünyaya koku: tescilli lale parfümü hedefte

Muş'ta 10 yıldır parfüm üreten firma, Türkiye ve Avrupa'ya ürün gönderiyor; tescilli Muş lalesi temalı parfümle kenti uluslararası tanıtmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muş'tan dünyaya koku: tescilli lale parfümü hedefte

Muş'tan çıkan aroma, yerelden globale uzanıyor:

Muş'ta 10 yıldır parfüm üretimi yapan işletme, üretimin tüm aşamalarını kentte tamamlıyor. Ürünler özenle hazırlanıp şişeleniyor ve gelen siparişlere göre paketleniyor. Hazırlanan parfümler, talep doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanına gönderilirken, son dönemde artan taleple birlikte yurt dışı siparişleri de karşılanıyor.

ürün çeşitliliği ve büyüme:

Firma yetkilisi Muhammed Ergün üretim süreçleri ve markanın yol haritasını anlattı. Ergün, 'Muş'ta doğdum. 2014 yılında kozmetik sektörüne adım attım. 2016 yılında ise kendi markamızı oluşturma yolunda önemli bir adım attık. İlk gün 6 kokuyla başladık. Bugün envanterimizde 17 farklı ürün çeşidi bulunuyor' dedi. Ergün, markanın bugün Türkiye'nin farklı şehirlerine ulaştığını ve artık Belçika ve Hollanda için üretim gerçekleştirdiklerini vurguladı.

lale temalı parfüm ve yerel değerlerin ekonomiye dönüşümü:

İşletme, Muş'un yöresel ve kültürel değerlerini ürünlere yansıtma hedefiyle hareket ediyor. Kentin simgesi haline gelen ve tescillenen Muş lalesinden ilham alarak geliştirilmekte olan yeni parfüm, hem yerel kimliği öne çıkarmayı hem de kentin adını farklı şehirlerde ve yurt dışında duyurmayı amaçlıyor.

Ergün, üniversite iş birlikleriyle Ar-Ge, üretim, bitkisel kaynaklar ve turizmi bir araya getiren projeler geliştirmek istediklerini söyledi. Ayrıca, bu vizyonun hızlanması için kamu kurumları ve devlet desteklerinin önemine dikkat çekti. Şirketin hedefi, Muş'tan doğan bir markayı uluslararası ölçekte tanınan ve kalıcı bir üretim ekosistemine dönüştürmek; böylece Muş'un üretim, girişimcilik ve inovasyon potansiyelini dünyaya taşımak olarak özetlenebilir.

MUŞ’TA 10 YILDIR ÜRETİLEN PARFÜMLER TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA VE YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR....

MUŞ’TA 10 YILDIR ÜRETİLEN PARFÜMLER TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA VE YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR. FİRMANIN YENİ HEDEFİ İSE TESCİLLİ MUŞ LALESİ’NİN KOKUSUNU PARFÜME DÖNÜŞTÜRMEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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