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Muş’tan çıkan koku: lale ilhamıyla ulusal ve uluslararası pazara açılan parfüm girişimi

Muş'ta 10 yıldır üretilen parfümler Türkiye ve yurt dışına gönderiliyor; firma, tescilli Muş Lalesi'nin kokusunu parfüme dönüştürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

Muş’tan çıkan koku: lale ilhamıyla ulusal ve uluslararası pazara açılan parfüm girişimi

yerel üretim ve ihracat süreçleri:

Muş’ta faaliyet gösteren işletme, 10 yıldır yerel üretim yapıyor. Hazırlanan ürünler üretim aşamasının ardından şişelenerek paketleniyor ve gelen siparişlere göre Türkiye’nin dört bir yanına iletiliyor. Firma, yurt içi taleplerinin yanı sıra yurt dışından gelen siparişleri de karşılıyor; üretim bandında farklı koku ve içerik çeşitleri hazırlanıyor ve dolum işlemleri tamamlandıktan sonra tüketiciye ulaşacak şekilde sevk ediliyor.

markanın büyümesi ve AR-GE odakları:

İşletme ilk etapta 6 koku ile başladığı üretimini bugün 17 farklı ürün çeşidine taşıdı. Bu büyüme yalnızca ürün sayısıyla değil, AR-GE, özgün üretim süreçleri ve marka değeri üzerinden sağlandı. Firma, Belçika ve Hollanda için üretimlere başladığını bildirerek ihracat ağını genişletiyor; hedef, Muş merkezli bir markayı uluslararası ölçekte tanınan ve kalıcı bir yapıya dönüştürmek.

Muş Lalesi'ni parfüme dönüştürme hedefi:

İşletme, kentinin yöresel ve kültürel değerlerini ürünlerine yansıtmayı amaçlıyor. Bu kapsamda kentin simgesi ve tescilli olan Muş Lalesi'nden ilham alarak yeni bir parfüm geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Firma yetkilisi Muhammed Ergün, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Muş Lalesi adını taşıyacak parfümü tüketicilere sunmayı ve böylece kentin adını farklı illerde ve yurt dışında duyurmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Muhammed Ergün konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: Muş’ta doğdum. 2014 yılında kozmetik sektörüne adım attım. 2016 yılında ise kendi markamız oluşturma yolunda önemli bir adım attık. İlk gün 6 kokuyla başladık. Bugün envanterimizde 17 farklı ürün çeşidine ulaştık. Bu büyümeyi sadece ürün sayısıyla değil; AR-GE, özgün üretim ve marka değerimizle gerçekleştirdik. Bugün Türkiye’nin farklı şehirlerine ulaşan markamız, artık yurt dışına da üretim gerçekleştiriyor. Belçika ve Hollanda için üretimlerimize başladık. Ancak bizim hedefimiz burada bitmiyor. Muş’tan doğan bir markayı uluslararası ölçekte güçlü bir Türk markasına dönüştürmek istiyoruz. Üniversitemizle iş birliği içerisinde AR-GE, üretim, bitkisel kaynaklar ve turizmi bir araya getiren projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle Muş’un kendine özgü değerlerini, lalesini ve doğal potansiyelini ekonomik değere dönüştürmek istiyoruz. Bu vizyonun daha hızlı hayata geçmesi için kamu kurumlarımızın ve devletimizin sağlayacağı yatırım ve proje desteklerinin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bizim hikâyemiz Muş’ta başladı. Hedefimiz ise Muş’tan dünyaya uzanan kalıcı bir marka ve üretim ekosistemi oluşturmak. Muş’un üretim, girişimcilik ve inovasyon potansiyelini dünyaya taşıma hedefidir

Firma, gelecekte üniversite iş birlikleri ve kamu destekleriyle AR-GE çalışmalarını derinleştirerek hem bölgesel kalkınmayı hem de yerel değerlerin ticarileştirilmesini amaçlıyor. Muş Lalesi projesi tamamlandığında kentin doğal ve kültürel simgelerinden biri, parfüm aracılığıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha geniş kitlelere tanıtılmış olacak.

Muş’ta üretilen koku ülkeyi sardı

Muş’ta üretilen koku ülkeyi sardı

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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