sincan yaz festivalinde kültür ve müziğin buluşması

Sincan yaz festivalinde kültür, müzik ve eğlence bir arada

Sincan Yaz Festivali bu yıl da kent sakinlerine canlı konserler, yöresel tanıtımlar ve ailelere yönelik etkinliklerle dolu dolu akşamlar yaşatıyor. Festival alanı, farklı kuşaklardan ziyaretçilerin bir araya geldiği, kültürel paylaşımların öne çıktığı bir buluşma noktası haline geldi.

Sahnede müzik coşkusu:

Festival programının öne çıkan anlarından biri, Sincan Park’ta gerçekleşen konser oldu. Alanı dolduran vatandaşlar, ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter’in performansını ilgiyle izledi. Sahne enerjisi ve çalan repertuar, izleyicilerde güçlü bir coşku yarattı; konser sonunda sanatçı uzun süre alkışlandı.

Ağrılılar Günü ve yöresel etkinlikler:

Etkinlikler yalnızca müzikle sınırlı kalmayıp, Ağrılılar Günü kapsamında bölgenin geleneksel değerlerini tanıtan sergilere ve gösterilere de ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar, Ağrı’nın kültürel zenginlikleriyle ilgili stantları ve sunumları dikkatle gezdi; festival kapsamında hem eğlence hem de kültürel tanışma fırsatı sağlandı.

Festival alanında halkı selamlayan Murat Ercan, etkinliğin coşkuyla sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyorum. Festivalimiz coşkuyla devam ediyor. Sincan Parkımız dolup dolup taşıyor. Aileler, çocuklar, gençler eğleniyorlar, alışveriş yapıyorlar. Allah muhabbetimizi daim etsin. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Serhat ilimiz Ağrı, Ağrılılar Günü’ne yönelik etkinliklerimiz var. Bütün Ağrılı vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum".

Geleneksel formatını koruyan festival, müzik performansları ile yöresel tanıtımların dengeli şekilde sunulduğu, her yaştan ziyaretçiye hitap eden bir program sunmayı sürdürüyor. Etkinlikler, Sincan’ın sosyal yaşamına canlılık katarken, katılımcılara hem eğlence hem de kültürel keşif imkanı veriyor.

ALANI DOLDURAN VATANDAŞLAR, DJ BURAK YETER’İN MUHTEŞEM PERFORMANSIYLA DOYASIYA EĞLENDİ.