fatih’in ilim mirası 555. yılında gelecekle buluştu

Ayasofya medresesinde 555 yıllık ilim mirası sergilendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Medresesi'nde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan 555. Yıl İnteraktif Müze'yi ziyaret etti. Ziyarette müzenin kurgusu, tarihi mirası çağın olanaklarıyla buluşturma hedefiyle dikkat çekti.

Ersoy, sosyal medya paylaşımında çalışmanın dönemler arası bir köprü kurduğunu vurgulayarak, "Fethin açtığı ufuktan 1471’de başlayan bilim ve eğitim mirasına, oradan bugüne ve 2453 vizyonuna uzanan bu özel çalışma; köklü bir medeniyet birikimini çağın imkânlarıyla geleceğe taşıyor" ifadelerini kullandı.

Müzenin kurgusu:

555. Yıl İnteraktif Müze, ziyaretçiyi hem görsel hem işitsel öğelerle tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, Ayasofya Medresesi'nin ilim atmosferinden beslenirken, muhayyile ile gerçekliğin zıtlığı, medrese avlularının yankıları ve Ayasofya'nın maneviyatı üzerinden bir anlatı oluşturuyor. Bu tasarım, geleneksel eğitim geleneğini dijital anlatım teknikleriyle bir araya getiriyor.

Geçmişten geleceğe köprü:

Müze; 1453'ün fethinin izlerinden başlayıp, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın 1471'de başlattığı bilim ve eğitim mirasını, üniversitenin bugününe ve ileriye dönük vizyonuna taşıyor. Sunumda 2010'daki üniversite kuruluşu, 2026'nın dijital dünyası ve 2453'ün gelecek hedefleri birbirine bağlanıyor.

Ziyarette Bakan Ersoy, çalışmaya ilişkin bilgi aldıktan sonra Prof. Dr. Turan Gökçe ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'a teşekkür etti; "Bu anlamlı çalışmayı bizlere anlatan Prof. Dr. Turan Gökçe ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar’a emekleri ve kıymetli katkıları için teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Ersoy ziyaretin sonunda kültür, bilim ve eğitim mirasının korunarak geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekerek, "Geçmişten aldığımız güçle kültür, bilim ve eğitim mirasımızı geleceğe taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN ‘555 YILLIK BİLİM VE EĞİTİM YOLCULUĞU’ TEMASIYLA HAZIRLADIĞI 555. YIL İNTERAKTİF MÜZE’Yİ ZİYARET ETTİ.