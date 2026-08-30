Sındırgı’da birlik ve saygı: 30 ağustos coşkuyla kutlandı

Sındırgı’da resmi törenlerle anma programı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı Sındırgı’da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Gün, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu’nun makamında gerçekleştirilen tebrikat kabulüyle başladı. Kabul törenine Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, şehit yakınları ve gaziler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile ilçe protokolü katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni:

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla sürdü. Törene Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Turgay Özgüler, şehit yakınları ve gaziler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, marş ve öğrenci dinletisi:

Atatürk Anıtı önünde çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı; tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi. Katılımcılar arasında tören boyunca birlik ve saygı duygusu öne çıktı.

Resmi programın tamamlanmasının ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri bayramın coşkusunu paylaşarak alandan ayrıldı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ SINDIRGI’DA DA DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.