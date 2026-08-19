Sındırgı'da Düvertepe yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında başlayan yangının, iddialara göre araçtan çıktığı belirtilen alevlerin tankerden yükselmesiyle ormanlık alana sıçradığı bildirildi. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine bölgeden gelen ihbarla harekete geçen ekipler olay yerine sevk edildi.

müdahale detayları ve görevli birimler:

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri koordinesinde havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sahada görev yapan unsurlar arasında 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz bulunuyor. Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kriz yönetimi ve söndürme faaliyetleri halen devam ediyor; ekipler yangını kontrol altına almak ve çevredeki yerleşim ile orman varlığını korumak için yoğun emek harcıyor. Yetkililer alınan ihbar doğrultusunda olayın çıkış nedenini ve yangının seyrini takip ediyor.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangının büyümesinin önlenmesi ve soğutma işlemlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi öncelikler arasında yer alıyor. Bölgede çalışmaların tamamlanmasına kadar ekiplerin sahadaki varlığı devam edecek.

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE ARAÇTAN ÇIKTIĞI BELİRTİLEN YANGININ ORMANLIK ALANA SIÇRAMASI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ. YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR.