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Sinyalizasyon direğini deviren otomobil takla atıp minibüse çarptı, iki kişi yaralandı

Melikgazi'de kontrolden çıkan otomobil takla atıp sinyalizasyon direğini devirdi, ışıkta bekleyen minibüse çarparak durdu; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinyalizasyon direğini deviren otomobil takla atıp minibüse çarptı, iki kişi yaralandı

Kayseri'de takla atan otomobil minibüse çarptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.E.Y. idaresindeki 38 AOD 337 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araç, önce sinyalizasyon direğini devirdi; ardından karşı şeritte ışıkta bekleyen Y.A. yönetimindeki 38 ALA 350 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Kaza ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolun bir kısmını trafiğe kapatırken sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü A.E.Y. ve yolcu R.Y.D.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, kontrol ve tedavi için ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yol açma çalışmaları ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hasar gören otomobil ve minibüs çekicilerle kaldırıldı ve temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK, KARŞI YOLA GEÇTİ....

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK, KARŞI YOLA GEÇTİ. SİNYALİZASYON DİREĞİNİ DE DEVİREN OTOMOBİL IŞIKTA BEKLEYEN MİNİBÜSE ÇARPARAK DURABİLİRKEN, KAZADA OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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