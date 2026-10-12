Dolar 49,3243 +0,13%
Euro 55,0674 -0,22%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.641,54 -0,67%
EUR/USD 1,1159 -0,41%
Brent Petrol 106,46 +1,66%
--°

Kayserispor camiası Habip Nuri Apaydın'ın vefatıyla sarsıldı

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin’in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti; kulüp taziye mesajı yayımlayıp başsağlığı diledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor camiası Habip Nuri Apaydın'ın vefatıyla sarsıldı

kayınpederinin vefatı:

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor teknik direktörü Atila Gerin’in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti.

kulübün açıklaması:

Kayserispor Kulübü, gelişmeyi resmi kanallardan duyururken, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Atila Gerin’in kayınpederi Habip Nuri Apaydın’ın vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz".

başsağlığı dilekleri:

Kulüp tarafından paylaşılan taziye mesajı, takım ve camia içinde Gerin için yayılan destek ve üzüntüyü yansıttı. Kayserispor yönetimi ile taraftarlar, merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN’İN KAYINPEDERİ HABİP NURİ APAYDIN HAYATINI...

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN’İN KAYINPEDERİ HABİP NURİ APAYDIN HAYATINI KAYBETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray şampiyonlar kupası'nda ziraat bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupayı ka...
images

Üç büyükler haftayı kazanırken Göztepe, Eyüpspor'u farklı geçti
images

Göztepe ikinci yarıda farka gitti: Eyüpspor sahasında 4-0 yenildi
images

Manisa BBSK'den 63 madalyayla Ege'de karate zaferi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray şampiyonlar kupası'nda ziraat bankkart'ı 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı

Kozan'da şap riski nedeniyle canlı hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatıldı

Üç büyükler haftayı kazanırken Göztepe, Eyüpspor'u farklı geçti

Kozan'da kapı önünde tek kurşun: motosikletli saldırgan kaçtı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı