Avcılar'da unutulan el freni geri kaymaya yol açtı, 7 araç zarar gördü

Avcılar'da park halindeki araçlara çarpan beton pompası paniğe neden oldu

İstanbul Avcılar'da aynı firmaya ait iki beton aracı cadde üzerinde çarpıştı. Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kaza sonrası araçlarından inen sürücülerden birinin iddiasına göre el frenini çekmeyi unuttuğu beton pompası geri geri kayarak bir dizi araca çarptı.

Kaza anının ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre çarpışmaya karışan araçlar, firma bünyesindeki Emre Demir yönetimindeki 34 EAJ06 plakalı beton pompası ile 34 HOH 716 plakalı beton mikseriydi. Maddi hasarla atlatılan ilk çarpışmanın ardından her iki sürücü de araçlarını kontrol etmek için indi. Bu sırada, pompa sürücüsünün aracın el frenini çekmediği iddia edildi.

El freninin çekilmemesiyle pompa bir anda geri geri hareket etti ve cadde kenarında park halindeki 7 araca çarparak durdu. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta büyük çaplı hasar oluştu; ancak araçların içinde kimsenin bulunmaması olası can kaybı veya yaralanmayı önledi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Kaza sonrası olay yerine çağrılan polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerindeki tespitleri yaptı ve kazanın seyrine ilişkin tutanak tuttu. Şu ana kadar bildirilmiş yaralanma veya can kaybı bulunmuyor.

Olay, sürüş ve park güvenliği ile araç bakım prosedürlerinin önemini yeniden gündeme getirdi. Özellikle ağır tonajlı araçlarda el freni uygulamalarının ve araç sabitleme kontrollerinin atlanmaması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililerin yürüttüğü soruşturma, kazanın kesin nedenini ve olası ihmal boyutlarını ortaya koyacak.

Not: Kazada adı geçen sürücü ve araç plakaları haber kaynaklarında yer aldığı şekilde korunmuştur; konuya ilişkin resmi açıklamalar takip edilmektedir.

İSTANBUL AVCILAR'DA AYNI FİRMAYA AİT BETON MİKSERİ İLE BETON POMPASI ÇARPIŞTI. KAZA SONRASI ARAÇTAN İNEN SÜRÜCÜLERDEN BİRİNİN EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTMASI ÜZERİNE GERİ GERİ SÜRATLE KAYAN BETON POMPASI, PARK HALİNDEKİ 7 ARACA ÇARPTI.