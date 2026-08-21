Siverek'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili operasyonu yürüten birimler ve hukuki süreç açıklamalarda bulundu.

operasyonun detayları:

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerince 18 Ağustos tarihinde Yoğurtçu Küme Evleri Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

hukuki durum ve teslim işlemi:

Sorgulama esnasında, yakalananın M.H.B. olduğu ve Siverek Yerel İlamat Masası tarafından kayıtlı, 25 Aralık 2022 tarihli dosya kapsamında kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.H.B., yetkililere teslim edilerek cezaevine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama prosedürleri, ilgili birimlerce mevzuata uygun şekilde yürütüldü ve şüphelinin adli süreci devam ediyor.

SİVEREK