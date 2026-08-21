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Siverek'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siverek'te, 25 Aralık 2022 tarihli dosyada kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.H.B., 18 Ağustos'ta yakalanıp cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siverek'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili operasyonu yürüten birimler ve hukuki süreç açıklamalarda bulundu.

operasyonun detayları:

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerince 18 Ağustos tarihinde Yoğurtçu Küme Evleri Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

hukuki durum ve teslim işlemi:

Sorgulama esnasında, yakalananın M.H.B. olduğu ve Siverek Yerel İlamat Masası tarafından kayıtlı, 25 Aralık 2022 tarihli dosya kapsamında kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.H.B., yetkililere teslim edilerek cezaevine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama prosedürleri, ilgili birimlerce mevzuata uygun şekilde yürütüldü ve şüphelinin adli süreci devam ediyor.

SİVEREK

SİVEREK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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