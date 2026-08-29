Erzurum iş dünyasından birlik çağrısı: 30 ağustos mirasını geleceğe taşıyalım

ASKON Erzurum Şube Başkanı'ndan 30 Ağustos mesajı:

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin millet için taşıdığı tarihi ve manevi öneme vurgu yaptı. Turan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordularla Türk milletinin omuz omuza vererek kazandığı bu zaferin sadece geçmişe ait bir anı olmadığını; aynı zamanda bugüne ışık tutan, toplumsal birlik ve kararlılığı besleyen bir rehber olduğunu belirtti.

zaferin anlamı ve birlik vurgusu:

Turan mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin milletimizin azim, inanç ve kararlılığının bütün dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bu büyük kazanımın, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün olduğunu; görevlerinin ise bu meşaleyi birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu söyledi. Mesajında ayrıca ülkenin kalkınması ve refahı için ortaya konacak gayretin, ataların fedakârlıklarına karşı bir vefa borcu olduğuna dikkat çekti.

şehitler, gaziler ve gelecek sorumluluğu:

Turan, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık uğruna canlarını veren şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Bu vefanın, ülkenin dört bir yanında hissedilen yurt sevgisi ve özgürlük bilinciyle yaşatılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca mesajında, milletimizin tarih boyunca Malazgirt, Çanakkale, Sakarya ve İstiklal Harbi gibi dönüm noktalarını yaşayarak hürriyet ve bağımsızlık iradesini koruduğunu hatırlattı.

Turan, ülkenin geleceğine ilişkin sorumluluk çağrısını sürdürerek, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışmanın önemine işaret etti. Bu mirası daha güçlü ve müreffeh bir ülke haline getirmek için toplumun her kesiminin fedakârlık ve gayret göstermesi gerektiğini belirtti. Mesajının sonunda, milletin ortak değerleri etrafında birleşmesinin ebediyen sürmesi temennisinde bulundu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.