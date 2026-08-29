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Erzurum kent konseyi gençlere zafer mirasını aktarmaya çağırdı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104’üncü yıldönümünde gençlere bağımsızlık ve vatanseverlik mirasını aktarma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum kent konseyi gençlere zafer mirasını aktarmaya çağırdı

Erzurum kent konseyi başkanından 30 Ağustos mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104’üncü yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, 30 Ağustos 1922'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki yerini vurguladı. Tanfer, milletin azim ve fedakârlığı sayesinde kazanılan zaferin tarihimizdeki önemine dikkat çekti.

zaferin tarihsel anlamı:

Mesajında, Anadolu'yu vatan kılma mücadelesinin tüm zorluklara rağmen 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandığını hatırlatan Tanfer, bu başarının milletin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığının sembollerinden biri olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in ilanına giden yolda 30 Ağustos'un oynadığı kritik role işaret eden Tanfer, milletin yokluk ve zor şartlar altında dahi mücadeleden vazgeçmediğinin altını çizdi.

gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu:

Tanfer, bu şanlı tarihin gençlere ve gelecek nesillere doğru aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve toplumun tüm kesimlerine bu mirası yaşatma çağrısında bulundu. Ayrıca, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mesajını, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanları, vatan uğruna canını veren şehitler ve gaziler için rahmet ve şükran dilekleriyle sürdüren Tanfer, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile milletin ve Erzurumlu hemşehrilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve saygı ile sevgilerini iletti.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ...

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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