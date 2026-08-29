Esenyurt’te düzensiz parkla mücadele: kapasite Can Aksoy döneminde iki katına çıktı

Yeni yatırımlar ve düzenlemeler:

Esenyurt Belediyesi, ilçede yıllardır süren otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla bir dizi yeni tesis açtı ve mevcut alanlarda düzenlemeler yaptı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy döneminde hayata geçirilen çalışmalarla ilçenin otopark kapasitesi yaklaşık iki katına çıkarıldı.

Sultaniye mahallesi: 250 araçlık açık otopark

Sultaniye Mahallesi'nde belediyeye ait alan yeniden düzenlenerek açık otoparka dönüştürüldü. 350. Sokak'ta hizmete giren tesiste 150 araç ve 100 motosiklet kapasitesi bulunuyor. Otopark, haftanın 7 günü 24 saat erişime açık olarak mahalledeki park ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor.

Beygah açık otoparkı: piri reis mahallesi'nde düzenleme

Piri Reis Mahallesi'nde, Beygah Pazarı karşısına kurulan Beygah Açık Otoparkı 1.515 metrekarelik alana yayıldı. Tesisin kapasitesi 55 araç ve 20 motosiklet olarak planlandı; düzenlemeyle bölgede düzensiz parklanmanın azalması hedefleniyor.

Çınar ve Örnek mahalleleri: kapalı otoparkta kapasite artışı

Çınar ve Örnek mahallelerinin ortak kullandığı kapalı otoparkta önemli bir büyüme sağlandı. Kapalı pazar alanının otopark kullanımına eklenmesiyle kapasite 154'ten 314 araca yükseldi. Cumartesi günleri hariç haftanın 6 günü otopark olarak kullanılan alanda, üst katta bulunan 160 araç ve 80 motosiklet kapasiteli bölüm de hizmet vermeye devam ediyor.

Şehit Erol Olçok kapalı otoparkı: yenileme sonrası hizmette

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde, 2023 yılında yangın nedeniyle kullanım dışı kalan Şehit Erol Olçok Kapalı Otoparkı kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından tekrar açıldı. 3.200 metrekarelik alana sahip otoparkta 120 araç ve 40 motosiklet için alan ayrıldı; bariyer sistemi ve güvenlik kameralarıyla donatıldı.

Büyük Osmanlı Camii otoparkı ve sonevler tesisleri

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Büyük Osmanlı Camii Otoparkı 6.300 metrekarelik alanda hizmet veriyor ve 126 araç ile 50 motosiklet kapasitesine sahip. Zafer Mahallesi'nde yer alan Sonevler Kapalı Otopark ve Kapalı Semt Pazarı ise 290 araç ve 80 motosiklet kapasitesiyle semt pazarına entegre bir çözüm sunuyor.

Orhangazi mesire alanı: mevsimsel yoğunluğa çözüm

Orhangazi Mahallesi'ndeki Mesire Alanı'nda yapılan düzenlemelerle özellikle yaz aylarındaki yoğunluğa yanıt verildi. Alan yaklaşık 700 araç ve 150 motosiklet kapasitesine sahip hale getirildi, tek yönlü trafik, yenilenen otopark çizgileri, bariyer ve kamera sistemleriyle güvenlik artırıldı ve alana iki farklı çıkış güzergâhı eklendi.

Hedefler ve devam eden çalışmalar:

Göreve geldiği günden bu yana Esenyurt Belediyesi 7 yeni otoparkı hizmete aldı ve belediye mülkiyetindeki atıl alanları yeniden düzenleyerek halkın kullanımına açtı. Yapılan yatırımların amacı mahallelerdeki düzensiz parklanmayı azaltmak, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha güvenli, düzenli ve erişilebilir otoparklar sunmak. Belediye, mevcut otoparklarda kapasite, güvenlik ve kullanım kolaylığını artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmeyi ve planlanan yeni yatırımlarla kapasiteyi daha da yükseltmeyi hedefliyor.

ESENYURT’UN OTOPARK KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKTI