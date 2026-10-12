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Sokaklarda barikat ve gözyaşı: Brüksel'de 12 gözaltı

Brüksel'de Midi Tren İstasyonu çevresinde toplanan öğrenciler barikat kurup çöp yaktı; polis gaz ve tazyikli suyla müdahale etti, 12 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sokaklarda barikat ve gözyaşı: Brüksel'de 12 gözaltı

Sokaklarda barikat ve gözyaşı: Brüksel'de 12 gözaltı

Belçika'da öğrencilerin sürdürdüğü protestolar bugün yeniden sokaklara taştı. Başkent Brüksel'de toplanan gruplar, özellikle Midi Tren İstasyonu çevresinde yoğunlaştı; çöp yangınları ve barikatlar eylemin öne çıkan unsurları oldu.

çatışmanın seyri:

Öğrenciler, sokaklarda barikat kurup çöp yakarken bazı kişiler havai fişek ve taş attı. Güvenlik güçleri, gruba karşı müdahalede bulunarak gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Olaylarda polis ekipleri tarafından toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezindeki gerilim kısa sürede bölgesel arbedelere dönüştü; yetkililer halka güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulundu.

liege'de teyakkuz sürüyor:

Geçen hafta en fazla olayın yaşandığı Liege şehrinde ise teyakkuz hali devam ediyor. Belediye başkanının kararıyla üç kişiden fazla toplanmanın hâlâ yasak olduğu şehirde polis, okulların çevresinde nöbet tutuyor.

Buna rağmen bazı grupların okul girişlerinde barikat kurarak öğrenci ve öğretmenlerin okula girişini engellediği bildirildi; güvenlik güçleri bölgelerdeki kontrollerini sürdürüyor.

Belçika&#039;da protestolara devam eden öğrencilerin polisle çatışması sonucu 12 kişi gözaltına...

Belçika'da protestolara devam eden öğrencilerin polisle çatışması sonucu 12 kişi gözaltına alındı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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