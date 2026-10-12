Bingöl'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyere çarptı: iki ölü, iki yaralı

Bingöl'de Genç Köprüsü'nde araç bariyere çarptı: iki ölü, iki yaralı

Bingöl-Diyarbakır kara yolundaki Genç Köprüsü'nde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Olayda araçta bulunanların durumu ve kaza anına ilişkin ilk tespitler ekiplerce değerlendiriliyor.

Kaza yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 59 AFT 652 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve durum:

Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeninin netleşmesi için teknik ve adli işlemler yürütülüyor. Resmi makamlar, olayla ilgili detaylı bilgiyi soruşturma tamamlandığında paylaşacak.

Bingöl’de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı