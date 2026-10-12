Eyüpspor 9. dakikada eksildi, Göztepe penaltıyla üstünlük sağladı

maçtan gelişmeler:

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin erken dakikalarında yaşanan kritik bir pozisyon maçın akışını belirledi.

9. dakikada VAR incelemesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan, Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi'nin ceza sahası içindeki müdahalesini ekran başında değerlendirdi ve sahaya döndüğünde oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi; aynı pozisyonda hakem penaltı noktasını işaret etti.

11. dakikada penaltıyı kullanan Juan, kalecinin ters köşesine gönderdiği vuruşla topu filelere yollayarak Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının ilerleyen dakikalarında her iki takım da gol arayışını sürdürdü; 18. dakikada Richard Akonnor'un ortasında Arda Okan'ın önünde kalan topa Michalak'ın yaptığı vuruş savunmaya çarpıp köşeye gitti. 45. dakikada Giordano'nun ortasında Michalak'ın kafa vuruşunu kaleci Arda kornere çeldi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener

Eyüpspor: Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Zak Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir, Taşkın İlter, David Costa, Simone Giordano, Yusuf Barası, Ahmed Abdullahi, Konrad Michalak. Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Talha Ülvan, Lenny Pintor, Charles Raux Yao, Hamza Akman, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şatlı, Musa Eren Karakaş, Bilal Boutobba. Teknik direktör: Mustafa Dalcı.

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Novatus Miroshi, Richard Akonnor, Alexis Antunes, Janderson, Juan. Yedekler: Alex Matos, Andre Henrique, Efkan Bekiroğlu, Ege Yıldırım, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Faustino Anjorin, Sinclair Armstrong, Şamil Öztürk. Teknik direktör: Stanimir Stoilov.

ilk yarı değerlendirmesi:

Maçın erken dakikalarındaki kırmızı kart ve penaltı sonucu Eyüpspor sahada 10 kişi kaldı ve Göztepe soyunma odasına avantajla girdi. Eyüpspor, eksik kalmasına rağmen pozisyon üretmeye çalıştı; Michalak ve Arda'nın girişimleriyle gole yaklaşsa da kaleci Arda'nın son dakikadaki müdahalesi ilk yarının skorunu değiştirmedi. Sarı kartlar maçta ev sahibi adına Anıl Yaşar ve Konrad Michalak'a, konuk ekipten ise Juan'a gösterildi.

İlk 45 dakikanın sonunda skorda: Eyüpspor 0 - Göztepe 1. Maçın ikinci yarısında taktiksel değişiklikler ve maçın 10 kişi devam eden tarafı açısından nasıl bir reaksiyon geleceği belirleyici olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA EYÜPSPOR, GÖZTEPE’Yİ KONUK EDİYOR. MAÇIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.