Çorum Barajı'nda 250 gönüllüyle lavanta rotasında temizlik seferberliği

Çorum Barajı'nda ortak temizlik hamlesi

Çorum'da "Dünya Temizlik Günü" etkinliği kapsamında yaklaşık 250 gönüllü, Çorum Barajı ve çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. 2008'de Estonya'da başlayan ve bugün 212 ülkede eş zamanlı yürütülen küresel hareket Let’s Do It (Haydi Yapalım) çatısı altında düzenlenen çalışmaya kamu kurumları, okullar ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.

katılım ve çalışma rotası:

Gönüllüler Çorum Barajı ana girişinde toplandı. Grup, lavanta bahçesinden başlayıp Çorum Barajı Mesire Alanı'na kadar uzanan güzergahta biriken atıkları tek tek topladı. Organizasyonu yürüten ekipler, katılımcılara eldiven, çöp poşeti ve kısa bilgilendirme vererek güvenli bir çalışma ortamı sağladı. Etkinlikte hem toplama hem de atıkların ayrıştırılması uygulamalı olarak gösterildi.

farkındalık ve belediye vurgusu:

Let’s Do It saha asistanı Rukiye Batur, etkinlikle "çöp körlüğü"ne dikkat çekmeyi, bireysel sorumluluğu teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Batur, sürdürülebilir temizlik alışkanlığı kazandırmanın önemine işaret ederek öğrencilerin ve gençlerin katılımının farkındalık açısından kritik olduğunu söyledii.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürü Furkan Acar ise şehrin genelinde olduğu gibi baraj çevresinde de temizliği kalıcı kılmak için çalıştıklarını vurguladı. Acar, gençlerle ortak yürütülen eğitim ve uygulamaların şehrin temizlik standartlarını korumada önemli olduğunu ifade etti.

Etkinlik hem yerel iş birliğinin hem de küresel hareketlerin bir araya gelerek somut sonuç üretebildiğini gösterirken, katılımcılar temizlenen alanlarda daha fazla bilinç oluşturmanın gereğine dikkat çekti.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEYEN ÇOCUKLAR SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ