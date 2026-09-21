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Söke'de yeni döneme umutlu adım: müdür Mustafa Uğurlu öğrencilerle buluştu

Mustafa Uğurlu, Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle yeni eğitim-öğretim yılının hedeflerini ve beklentilerini paylaştı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Söke'de yeni döneme umutlu adım: müdür Mustafa Uğurlu öğrencilerle buluştu

Ziyaretin ayrıntıları

Mustafa Uğurlu, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Uğurlu, yeni dönemin heyecanını öğrencilerle birlikte yaşadı ve onların görüşlerini dinledi. Ziyaret sırasında sınıf içi atmosfer, öğrenci motivasyonu ve eğitim altyapısına ilişkin gözlemler paylaşıldı.

Öğretmenlerle yapılan görüşmeler

Uğurlu, öğretmenlerle bir araya gelerek okulda yürütülecek eğitim faaliyetleri, dönem programları ve planlanan etkinlikler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda akademik hedefler, öğrenciye yönelik destek mekanizmaları ile okul-veli iş birliğinin güçlendirilmesi gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmeler, eğitim yılının hedeflerine odaklanan bir yol haritası oluşturulmasıyla tamamlandı.

İyi dilek ve beklentiler

Ziyaretin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası için başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu. Söke genelinde devam edecek ziyaretlerle okulların ihtiyaçlarının takip edileceği ve desteklerin sürdürüleceği belirtildi.

SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA UĞURLU, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA...

SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA UĞURLU, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ÇAVDAR İLK VE ORTAOKULU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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