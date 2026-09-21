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Omü'de klinik öncesi eğitimde dönüşüm: 86 istasyonda manken simülasyonu

OMÜ Diş Hekimliği'nde yenilenen preklinik fantom laboratuvarı, aynı anda 86 öğrencinin mankenlerle gerçekçi simülasyon eğitimi almasını sağlayacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:59

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Omü'de klinik öncesi eğitimde dönüşüm: 86 istasyonda manken simülasyonu

Preklinik eğitimde yeni adım:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, klinik uygulamalara geçmeden önce öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanacağı Preklinik Fantom Laboratuvarını yenileyerek hizmete sundu. Laboratuvarda aynı anda 86 öğrenci modern simülasyon donanımlarıyla çalışabilecek, böylece öğrenciler gerçek klinik koşullarına yaklaşan bir ortamda pratik yapma imkanı bulacak.

Yeni düzenlemeyle fakültenin preklinik eğitim altyapısı güçlendirilirken, amaç öğrencilerin mesleki ve el becerilerini en üst düzeye çıkarmak ve klinik uygulamalara geçmeden önce hata yapma ve öğrenme süreçlerini gerçekçi koşullarda yönetebilmelerini sağlamak olarak açıklandı.

açılış ve yetkililerin değerlendirmeleri:

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz, 2017'de kurulan eski fantom laboratuvarının tamamen yenilendiğini hatırlatarak fakültenin 33 yıllık köklü geçmişine vurgu yaptı. Gündüz, yapılan yatırımın fakültenin çağın ihtiyaçlarına uyumunu güçlendirdiğini ve laboratuvarın hayırlı olmasını diledi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise laboratuvarın klinik öncesi eğitimde önemli bir katkı sunduğunu belirtti. Aydın, mankenler ve maketler üzerinden gerçekleştirilecek simülasyonların öğrencilerin hastalarla doğrudan temas kurmadan önce birebir uygulama yapmalarına olanak tanıyacağını ifade etti. Ayrıca eğitmenlerin öğrencilerin uygulamalarını ekran üzerinden izleyerek anında geri bildirim verebildiğini vurguladı.

gelecek projeler ve teknolojik yatırımlar:

Rektör Aydın, yatırımların süreceğini söyleyerek kurumun kısa zamanda bir diğer projesini hayata geçireceğini açıkladı. Buna göre kurum, yapay zekâ destekli simülasyon merkezi niteliğinde bir projeyi de yakın zamanda devreye alacak. Bu proje ile preklinik eğitimde simülasyon kapasitesinin ve geri bildirim mekanizmalarının daha da geliştirileceği belirtildi.

Aydın ayrıca Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen bir Micro CT cihazı projesinin de bulunduğunu anlattı. Micro CT cihazının, diğer disiplinlerin de kullanımına açık çok yönlü bir cihaz olduğu; radyasyonun zararını azaltan özel bir teknikle iki boyutlu görüntü alınıp yapay zekâ desteğiyle üç boyutluya dönüştürme imkânı sunduğu ve mikro kesitlerle küçük dokuların daha ayrıntılı incelenmesine olanak tanıyacağı kaydedildi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve OMÜ yönetimi yeni laboratuvarı yerinde inceledi. Yapılan açıklamalarda laboratuvarın ve planlanan projelerin bir kısmının dış kaynaklı projeler kapsamında, bazılarının ise kurum bütçesiyle beslendiği; dış kaynaklı desteklerin Cumhurbaşkanlığımız Strateji Daire Başkanlığı aracılığıyla temin edildiği bildirildi.

AYNI ANDA 86 ÖĞRENCİNİN EĞİTİM ALABİLECEĞİ LABORATUVAR BUGÜN HİZMETE AÇILDI.

AYNI ANDA 86 ÖĞRENCİNİN EĞİTİM ALABİLECEĞİ LABORATUVAR BUGÜN HİZMETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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