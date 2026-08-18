Soruşturma merkezindeki iddialar sonrası Alptürk Enginyurt adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt ile birlikte Mehmet Sedat Erge’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve her iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

İddiaların kapsamı:

Dosyaya yansıyan ihbarlar, Ankara merkezli "Red GYM" adlı spor merkezinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemlerinin dışında, kayıtsız şekilde satışa sunulduğu yönünde. Soruşturmada, Alptürk Enginyurt’un bu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı; Mehmet Sedat Erge’nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ve para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı değerlendirildi.

Koruma tahsisli araç iddiası:

İhbarlarda ayrıca, TBMM kayıtlarında Cemal Enginyurt adına yer alan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. Bu iddia dosyada incelemeye alındı ve soruşturma kapsamında değerlendirildi.

MASAK raporu ve para hareketleri:

Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Analiz Raporu’nda (MASAK) Alptürk Enginyurt’un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara göre belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Rapora göre, Enginyurt’un hesaplarındaki toplam giriş ve çıkış 2021-2024 döneminde yaklaşık 15 milyon TL iken, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 milyon TL olarak gerçekleşti.

MASAK incelemesi ayrıca en yüksek tutarlı para transferlerinin şu kişi ve kurumlarla yapıldığını ortaya koydu: Cemal Enginyurt ile 18 milyon 966 bin 960 TL, Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin 414 TL ve Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin 100 TL.

Gözaltı, sağlık kontrolü ve adliyeye sevk:

Soruşturma kapsamında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge, adliyeye sevk edildi; süreçle ilgili resmi soruşturma devam ediyor.

Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt, adliyeye sevk edildi