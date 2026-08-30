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kahramanmaraş'ta yol kenarına çarpan araçtaki kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Dönüklü Mahallesi'nde 02 ADC 275 plakalı araç ağaca çarptı; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

kahramanmaraş'ta yol kenarına çarpan araçtaki kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

kahramanmaraş'ta trafik kazası

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi’nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ilk bilgilerinde araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpma olduğu belirtildi.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre 02 ADC 275 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolünü yitirdi ve yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan Mehmet Açıkgöz, M.A. ve S.Y. yaralandı. Yaralılar için ihbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi ve hastaneye kaldırıldılar.

müdahale ve soruşturma:

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Açıkgöz yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin soruşturmaya devam ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ DE YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ DE YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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