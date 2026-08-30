Yarımca mevkiinde kontrolden çıkan otomobil yolcu durağına çarptı

Yarımca mevkiinde kontrolü kaybeden otomobil yolcu durağına girdi

Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkarak bir yolcu durağına çarptı.

Kazanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Jandarma ve Kovancılar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanlarla Kovancılar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Soruşturma ve inceleme:

Jandarma ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışın sürücünün kontrolünü kaybetmesinde etkili olabileceğini değerlendiriyor ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın ardından yetkililer, kötü hava koşullarında sürücüleri tedbirli olmaya ve hız ile takip mesafesine dikkat etmeye çağırdı.

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