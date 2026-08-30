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Yarımca mevkiinde kontrolden çıkan otomobil yolcu durağına çarptı

Elazığ-Bingöl karayolunun Yarımca mevkiinde aşırı yağış sonucu kontrolden çıkan otomobil yolcu durağına çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:26

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yarımca mevkiinde kontrolden çıkan otomobil yolcu durağına çarptı

Yarımca mevkiinde kontrolü kaybeden otomobil yolcu durağına girdi

Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkarak bir yolcu durağına çarptı.

Kazanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Jandarma ve Kovancılar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanlarla Kovancılar Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Soruşturma ve inceleme:

Jandarma ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaptı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışın sürücünün kontrolünü kaybetmesinde etkili olabileceğini değerlendiriyor ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayın ardından yetkililer, kötü hava koşullarında sürücüleri tedbirli olmaya ve hız ile takip mesafesine dikkat etmeye çağırdı.

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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