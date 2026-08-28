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Soruya tebessümle karşılık: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Kocaeli Derince'deki aile sağlığı merkezini ziyaret eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu sorusuna gülerek 'kafasına göre bizim binada oturuyor' dedi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Soruya tebessümle karşılık: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Ziyaret sırasında diyalog:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında Derince ilçesindeki bir aile sağlığı merkezini ziyaret etti. Merkezde vatandaşlarla kısa sohbetler yapan Özel, bir kadının "Ama babayı göremedim, baba nerede?" sorusu üzerine önce Talat isimli bir kişinin hasta olduğunu belirterek "Talat baba hasta, yatıyor" yanıtını verdi.

Aynı kadın daha sonra "Kılıçdaroğlu baba ne oldu, o ne yapıyor?" diye sordu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da olduğunu belirttikten sonra tebessüm ederek 'kafasına göre bizim binada oturuyor o' karşılığını verdi. Sohbetin sonunda Özel, vatandaşın endişesini gidermeye yönelik olarak 'Toparlayacağız işleri, sen merak etme' ifadelerini kullandı.

Tepki ve üslup:

Özel'in yanıtı kısa ve esprili bir üslup taşıdı; konuşma sırasında gülümseme ve samimi bir hava dikkat çekti. Diyalog, resmi olmayan bir karşılaşma biçimi olarak siyasetçinin vatandaşla doğrudan temas kurduğu anlardan birini yansıtıyordu.

Bu tür ziyaretlerde kısa sohbetler hem bilgi verme hem de ortamı yumuşatma işlevi görüyor. Özel'in sözleri, hem durumu açıklamaya yönelik bir yanıt hem de gündelik bir ifade tarzıyla karşı tarafın merakını giderme amacını taşıdı.

YENİ PARTİ LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR VATANDAŞ ARASINDAKİ DİYALOG TEBESSÜM ETTİRDİ. VATANDAŞIN...

YENİ PARTİ LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR VATANDAŞ ARASINDAKİ DİYALOG TEBESSÜM ETTİRDİ. VATANDAŞIN "KILIÇDAROĞLU BABA NE OLDU?" SORUSUNA GÜLEREK YANIT VEREN ÖZEL, "KAFASINA GÖRE BİZİM BİNADA OTURUYOR" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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