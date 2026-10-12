Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi: 25 yaralı, kurtarma ekipleri bölgede

Şuhut'ta midibüs şarampole devrildi

Afyonkarahisar’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, sürücü ve plakası henüz tespit edilemeyen midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Bölgeye intikal eden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Gelen sağlık ekipleri yaralananlara ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı 25 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor ve yetkililer kaza sebebine ilişkin bilgi toplamaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR’DA ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN MİDİBÜSÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU İLK BELİRLEMELERE GÖRE 25 KİŞİ YARALANDI.