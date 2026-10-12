Kafe buluşması sonrası velilerin şikayetiyle öğretmen açığa alındı

İddialar ve olayın geçtiği yer:

İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde 2 Ekim'de bir kafede gerçekleştiği bildirilen olayda, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görevli Y.H.'nin birkaç öğrenci ismi sayarak bu çocukların velileriyle görüşmek istediğini söylediği iddia edildi. Toplantı sırasında bazı kadın velilere yönelik sözlü ifadeler kullandığı öne sürüldü.

İddialarda, öğretmen Y.H.'nin bir veliye 'severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun' dediği; başka bir veliye ise 'siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?' şeklinde ifadeler kullandığı yer aldı.

Velilerin şikayeti ve idari işlem:

Olayın ardından velilerin okula başvurarak şikayette bulunması üzerine, hakkında suç duyurusunda bulunulan Y.H. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen açığa alındı.

Okula ilişkin bilgiler:

İddialarda adı geçen öğretmenin görev yaptığı kurumun Yavuz Sultan Selim Ortaokulu olduğu belirtildi.

İZMİR BORNOVA YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU