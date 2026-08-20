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Sultanhisar'da altyapı güçleniyor: Salavatlı Azaplı'ya 2 kilometrelik kaynak hattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar Salavatlı Azaplı bölgesinde 2 bin metre uzunluğunda kaynak suyu hattı yapımına başladı; bedel 2 milyon 400 bin TL.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sultanhisar'da altyapı güçleniyor: Salavatlı Azaplı'ya 2 kilometrelik kaynak hattı

Sultanhisar'da altyapı güçleniyor: Salavatlı Azaplı'ya 2 kilometrelik kaynak hattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülen altyapı yatırımları kapsamında Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi Azaplı bölgesinde yeni bir çalışma başlatıldı. Planlı program doğrultusunda bölgeye uzun yıllar hizmet verecek bir kaynak suyu hattı inşa ediliyor.

çalışmanın kapsamı:

Başlatılan projede 2 bin metre uzunluğunda bir kaynak suyu hattı yapılması öngörülüyor. Projenin toplam yatırım bedeli 2 milyon 400 bin Türk Lirası olarak bildirildi. Tamamlandığında bölgenin su altyapısı daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak.

bölgeye etkileri:

Yeni hat, Salavatlı Azaplı sakinlerinin su temininde süreklilik ve güvenilirlik sağlayacak; bakım ve işletme süreçleri planlı şekilde yürütüldüğünden hizmet kalitesi artacak. ASKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, kent genelindeki eş zamanlı projelerle paralel ilerlemesi hedefleniyor.

belediyenin yaklaşımı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyor, kentimizin dört bir yanında hemşehrilerimizi yatırımlarımızla buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın".

Yetkililer, Aydın'ın tüm ilçelerinde yatırımların süreceğini vurgulayarak altyapı projelerinin kentin uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TARAFINDAN AYDIN’A KAZANDIRILAN ALTYAPI...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TARAFINDAN AYDIN’A KAZANDIRILAN ALTYAPI YATIRIMLARINDA ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMALARI İLE KAZANAN AYDIN VE AYDINLILAR OLUYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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