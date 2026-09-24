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Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli teslim edildi

Emniyet ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılıktan kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan S.T.'yi Burdur'da yakalayıp adli işlemler sonrası cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli teslim edildi

Operasyonun kısa özeti:

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Soruşturma kapsamında tespit edilen suçlar hırsızlık ve dolandırıcılık olarak kayda geçti ve toplam ceza süresi 17 yıl olarak belirlendi.

Yakalama ve adli süreç:

Operasyon sonucu yakalanan şahsın kimliğinin S.T. olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.T., adli makamlara sevk edildi. Yapılan yasal prosedürler neticesinde şüpheli, işlemlerinin bitiminde ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Burdur’da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Burdur’da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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