Takip sonucu yakalandı: Burdur'da kesinleşmiş 17 yıl cezası bulunan şüpheli teslim edildi

Operasyonun kısa özeti:

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Soruşturma kapsamında tespit edilen suçlar hırsızlık ve dolandırıcılık olarak kayda geçti ve toplam ceza süresi 17 yıl olarak belirlendi.

Yakalama ve adli süreç:

Operasyon sonucu yakalanan şahsın kimliğinin S.T. olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.T., adli makamlara sevk edildi. Yapılan yasal prosedürler neticesinde şüpheli, işlemlerinin bitiminde ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Burdur’da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı