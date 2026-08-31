Tamirhanede alevlenen motosikleti müşterinin beklenmedik müdahalesi söndürdü

olayın yaşandığı an ve görüntüler:

Manisa'nın Kula ilçesinde, motosiklet tamirciliği yapan Seyfullah Güre'ye ait iş yerinde tamir halinde olan bir motosiklet aniden alev aldı. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde motosikletin neden alev aldığı henüz belirlenememekle birlikte, alevleri fark eden iş yeri sahibi yangın tüpüne doğru yöneliyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir müşteri beklenmedik bir şekilde alevlere doğru üfleyerek müdahale ediyor ve kısa sürede alevlerin kontrol altına alındığı görülüyor.

müdahale sonuçları ve sosyal medya tepkisi:

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İş yerindeki hızlı müdahale ve müşterinin beklenmedik davranışı, çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede gündem oldu ve çok sayıda yorum aldı.

Olay, hem iş yeri güvenliği hem de yangın anındaki müdahale biçimleri konusunda dikkat çekti. Seyfullah Güre ve müşterinin soğukkanlı davranışı olası daha büyük bir zararı önledi; yine de uzmanların ve yetkililerin yangın tüplerinin kolay ulaşılabilir ve kullanımının bilinmesi gerektiği uyarıları önem taşıyor.

Tamir esnasında alev alan motosiklet böyle görüntülendi