Dolar 48,2629 -0,01%
Euro 56,0515 -0,12%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.947,99 -0,08%
EUR/USD 1,1610 -0,10%
Brent Petrol 89,16 +0,89%
--°

Tamirhanede alevlenen motosikleti müşterinin beklenmedik müdahalesi söndürdü

Manisa'nın Kula ilçesindeki bir tamirhanede motosiklet alev aldı; iş yeri sahibi yangın tüpüne yönelirken müşteri üfleyerek alevleri kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tamirhanede alevlenen motosikleti müşterinin beklenmedik müdahalesi söndürdü

olayın yaşandığı an ve görüntüler:

Manisa'nın Kula ilçesinde, motosiklet tamirciliği yapan Seyfullah Güre'ye ait iş yerinde tamir halinde olan bir motosiklet aniden alev aldı. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde motosikletin neden alev aldığı henüz belirlenememekle birlikte, alevleri fark eden iş yeri sahibi yangın tüpüne doğru yöneliyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir müşteri beklenmedik bir şekilde alevlere doğru üfleyerek müdahale ediyor ve kısa sürede alevlerin kontrol altına alındığı görülüyor.

müdahale sonuçları ve sosyal medya tepkisi:

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İş yerindeki hızlı müdahale ve müşterinin beklenmedik davranışı, çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede gündem oldu ve çok sayıda yorum aldı.

Olay, hem iş yeri güvenliği hem de yangın anındaki müdahale biçimleri konusunda dikkat çekti. Seyfullah Güre ve müşterinin soğukkanlı davranışı olası daha büyük bir zararı önledi; yine de uzmanların ve yetkililerin yangın tüplerinin kolay ulaşılabilir ve kullanımının bilinmesi gerektiği uyarıları önem taşıyor.

Tamir esnasında alev alan motosiklet böyle görüntülendi

Tamir esnasında alev alan motosiklet böyle görüntülendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı
images

silifke'ye getirilen Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketine ulaştı
images

Bayburt'ta cebe gizlenmiş 1 kilo 31 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutukl...
images

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

marmara'da sezon dualarla açıldı: sardalya ve palamut ilk gün bereketi getirdi

Sakaltutan mevkisinde tır bariyere çarptı

Bişkek'te başlayan şanghay işbirliği örgütü zirvesi yeni gündemle toplandı

Muğla'da yeni doğan buzağıların yaşam şansı artırılıyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı