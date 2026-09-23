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Tarla sürerken alev alan traktör Uğurca'da hurdaya döndü

Adıyaman'ın Uğurca köyünde tarla sürümü sırasında alev alan traktör, itfaiyenin müdahalesiyle söndü ancak kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 23:04

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 23:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarla sürerken alev alan traktör Uğurca'da hurdaya döndü

olayın gelişimi:

Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyünde, tarla sürümü sırasında Zeki I. idaresindeki 02 AGS 123 plakalı traktörde yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

müdahale ve hasar:

İtfaiyenin hızlı müdahalesine rağmen yangın traktörü ağır biçimde tahrip etti; araç olay yerinde hurda haline geldi ve kullanılamaz durumda kaldı. Traktörün yaklaşık 3 ay önce satın alındığı öğrenildi.

soruşturma sürüyor:

Yetkililer yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, resmi açıklamalar bekleniyor.

ADIYAMAN’DA, TARLA SÜREN BİR TRAKTÖR ALEV ALARAK CAYIR CAYIR YANARAK HURDAYA DÖNDÜ.

ADIYAMAN’DA, TARLA SÜREN BİR TRAKTÖR ALEV ALARAK CAYIR CAYIR YANARAK HURDAYA DÖNDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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