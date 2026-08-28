Dolar 48,2417 +0,50%
Euro 56,2231 +0,01%
Bist 14.550,12 -0,17%
Altın Gram 7.235,13 +0,02%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,05 -0,53%
--°

Taşkının gölgesinde: Nepal'de can kaybı 475'e yükseldi, aramalar askıya alındı

Nepal'de Himalayalar'dan kopan buzulun neden olduğu taşkında can kaybı 475'e yükseldi; 900 kişi kurtarıldı, Çin'deki baraj gölü taşınca arama durdu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Taşkının gölgesinde: Nepal'de can kaybı 475'e yükseldi, aramalar askıya alındı

felaketin bilançosu:

Nepal’in Himalayalar’dan kopan bir buzulun yol açtığı taşkın sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal polisinin açıklamasına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 475 olarak bildirildi.

Nepal ordusunun açıklamasında, en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Rasuwa ve Nuwakot illerinde yürütülen çalışmalarda toplam 900 kişinin kurtarıldığı, kurtarılanlar arasında 119 yabancı uyruklunun bulunduğu kaydedildi. Resmi açıklamalar, sahada hem askerlerin hem polis ve kurtarma ekiplerinin görev yaptığını belirtiyor.

çin tarafındaki gelişmeler:

Çin resmi medyası, çarşamba günü meydana gelen heyelan sonucu Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesindeki baraj gölünün bugün taştığını duyurdu. Yetkililer, göldeki su taşmasının ardından bölgedeki kurtarma operasyonlarını askıya aldı.

Yetkililer, durumu daha iyi izlemek ve değerlendirmek amacıyla göl çevresine güvenlik kameraları yerleştirildiğini bildirdi. Çin tarafındaki bu gelişme, sınır ötesi koordinasyon ve arama-kurtarma planlarını doğrudan etkilediği için Nepal tarafında da operasyonların yürütülme biçiminde değişikliklere yol açtı.

Olayla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar, can kayıpları ve kurtarma sayılarına ilişkin rakamların sahadaki çalışmalara paralel olarak güncellenebileceğine işaret ediyor. Şu an için arama çalışmalarının askıya alınması ve baraj gölündeki durum, hem bölgedeki risk düzeyini artırıyor hem de kurtarma ekiplerinin planlamasını zorluyor.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde yaşayanlara yönelik uyarıları sürdürüyor ve geçici yerleşim, tıbbi yardım ile lojistik destek sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Nepal’in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin...

Nepal’in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 475'e yükseldi. Çin'in Nepal sınırındaki baraj gölü ise taştı, arama çalışmaları durduruldu.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cep mesajını onayladı, 150 bin liralık işlem bankanın müdahalesiyle geri döndü
images

Elazığ'da havalimanı kavşağında çarpışma: iki yaralı
images

Manisa'da bağ hasadında traktör kazası sonucu işçi yaşamını yitirdi
images

Söke'de Çengel operasyonu: piyasa değeri milyonları bulan kaçak ürünlere el konu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da sahte ürün ağına darbe: 80 parfüm ve 20 litre etil alkol ele geçirildi

İki kez yolda kalan sıfır kilometre Peugeot'u iade isteyen avukat

Teknolojinin güç oyunu: ittifaklar, rekabet ve Türkiye'nin fırsatları

Cep mesajını onayladı, 150 bin liralık işlem bankanın müdahalesiyle geri döndü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza