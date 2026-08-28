Taşkının gölgesinde: Nepal'de can kaybı 475'e yükseldi, aramalar askıya alındı

felaketin bilançosu:

Nepal’in Himalayalar’dan kopan bir buzulun yol açtığı taşkın sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal polisinin açıklamasına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 475 olarak bildirildi.

Nepal ordusunun açıklamasında, en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Rasuwa ve Nuwakot illerinde yürütülen çalışmalarda toplam 900 kişinin kurtarıldığı, kurtarılanlar arasında 119 yabancı uyruklunun bulunduğu kaydedildi. Resmi açıklamalar, sahada hem askerlerin hem polis ve kurtarma ekiplerinin görev yaptığını belirtiyor.

çin tarafındaki gelişmeler:

Çin resmi medyası, çarşamba günü meydana gelen heyelan sonucu Nepal sınırındaki Tibet Özerk Bölgesindeki baraj gölünün bugün taştığını duyurdu. Yetkililer, göldeki su taşmasının ardından bölgedeki kurtarma operasyonlarını askıya aldı.

Yetkililer, durumu daha iyi izlemek ve değerlendirmek amacıyla göl çevresine güvenlik kameraları yerleştirildiğini bildirdi. Çin tarafındaki bu gelişme, sınır ötesi koordinasyon ve arama-kurtarma planlarını doğrudan etkilediği için Nepal tarafında da operasyonların yürütülme biçiminde değişikliklere yol açtı.

Olayla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar, can kayıpları ve kurtarma sayılarına ilişkin rakamların sahadaki çalışmalara paralel olarak güncellenebileceğine işaret ediyor. Şu an için arama çalışmalarının askıya alınması ve baraj gölündeki durum, hem bölgedeki risk düzeyini artırıyor hem de kurtarma ekiplerinin planlamasını zorluyor.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde yaşayanlara yönelik uyarıları sürdürüyor ve geçici yerleşim, tıbbi yardım ile lojistik destek sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Nepal’in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 475'e yükseldi. Çin'in Nepal sınırındaki baraj gölü ise taştı, arama çalışmaları durduruldu.