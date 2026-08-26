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Taşpazar otoparkında 1,5 saatlik çaba: araçta kilitli kalan kadın kızının gelmesiyle kurtarıldı

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi'ndeki otoparkta araçta kilitli kalan 63 yaşındaki Fatma D., vatandaş ve ekiplerin 1,5 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taşpazar otoparkında 1,5 saatlik çaba: araçta kilitli kalan kadın kızının gelmesiyle kurtarıldı

olayın gelişimi:

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında, yurtdışında yaşayan ve memleketine gelen Selma D. (22), annesi Fatma D. (63)'yi araç içinde uyumak isteyince aracın kapılarını kilitleyip kısa bir süreliğine yanından ayrıldı. Genç kadın bir camı az miktarda açık bıraktıktan sonra ailesiyle birlikte kafeye gitti.

Kısa süre sonra aracın alarmı çaldı ve araç içinde rahatsızlanan Fatma D. dışarı çıkmak istedi. Ancak aracın yüksek güvenlikli kilitleme sistemi nedeniyle kapılar açılamadı ve yaşlı kadın içeride mahsur kaldı.

kurtarma çalışmaları:

Alarm sesini duyan vatandaşlar durumu görünce müdahale etmek istedi, ancak kapılar açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. Olay yerine bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi; bekçiler, itfaiye gelene dek kadını dışarı çıkarmak için ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekiplerinin de müdahalesine rağmen araç içinden çıkarmak mümkün olmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmaları boyunca ekipler ve vatandaşlar, kadının yakınlarına ulaşmak için iletişim kurdu; kızına telefonla ulaşılamayınca diğer akrabalara bilgi verildi.

sonuç ve değerlendirme:

Çalışmaların ardından Selma D. araç başına gelerek kapıyı açtı ve annesini mahsur kaldığı yerden çıkardı. Fatma D. kurtarılmasının ardından rahat bir nefes alırken, olay yerindeki vatandaşlar ve ekipler teşekkür aldı.

Olay, mahalle sakinlerinin duyarlılığı ile sağlık, bekçi ve itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesinin birleştiği bir örnek olarak kayda geçti.

AKSARAY&#039;DA ARAÇTA KİLİTLİ KALAN YAŞLI KADIN ÖNCE VATANDAŞLARI SONRA DA EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ....

AKSARAY'DA ARAÇTA KİLİTLİ KALAN YAŞLI KADIN ÖNCE VATANDAŞLARI SONRA DA EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ. BİR TÜRLÜ KAPISI AÇILMAYAN ARAÇTA EKİPLERİN YÖNLENDİRMESİYLE 1,5 SAAT MÜCADELE EDEN KADIN, ARAÇ SAHİBİ KIZININ GELMESİYLE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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