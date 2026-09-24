Tavşanlı'da aspirle çeşitlenen üretimde hasat sürüyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Aspir Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan aspir tohumları toprakla buluştu ve yetişen ürünlerin hasadı sürüyor. Bölgedeki ekimler, proje destekleriyle birlikte uygulanıyor.

projenin hedefleri:

Proje ile aspir üretiminin yaygınlaştırılması, üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin alternatif ürünlerle desteklenmesi hedefleniyor. Bu hedefler, yerel tarım uygulamalarının çeşitlendirilmesi ve üreticilerin yeni ürün denemelerine teşvik edilmesini amaçlıyor.

hasat süreci ve yetkili açıklamaları:

Hasat çalışmaları devam ederken, yetkililer yürütülen faaliyetlerin yerel üretime katkıda bulunduğunu vurguladı. Yetkililer, projenin uygulama aşamalarının takip edildiğini belirterek tüm üreticilere bol ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

TAVŞANLI’DA ASPİR HASADI DEVAM EDİYOR