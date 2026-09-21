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Tekirdağlı gençler ALTIME-PRO ile ISEF sahnesine taşınıyor

Tekirdağlı öğrenciler ALTIME-PRO ile TÜBİTAK'ta derece alıp 10-16 Mayıs 2027'de Los Angeles'ta düzenlenecek ISEF'te Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tekirdağlı gençler ALTIME-PRO ile ISEF sahnesine taşınıyor

Tekirdağlı gençler ALTIME-PRO ile ISEF sahnesine taşınıyor

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri ALTIME-PRO (Algorithmic Time Management Program) projesiyle ulusal yarışmalarda öne çıktı ve şimdi uluslararası arenaya hazırlanıyor. Proje, önce TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölge Birinciliğini, ardından TÜBİTAK Türkiye finallerinde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Seçim süreci ve ISEF temsil hakkı:

Ekip, TÜBİTAK milli takımı seçmeleri kapsamında projelerini İngilizce olarak uzmanlara sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrenciler, 10-16 Mayıs 2027 tarihlerinde Los Angeles'ta düzenlenecek Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) kapsamında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Organizasyonda 60'tan fazla ülkenin katıldığı, binlerce lisenin projelerini sunduğu bir ortam olacak ve öğrenciler projelerini akademisyenlere ve uluslararası bilim insanlarına anlatacaklar.

Okulun görüşü ve öğrencilerin hedefi:

Proje danışman öğretmeni Selçuk Daloğlu, okulun ulusal başarı grafiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi olarak TÜBİTAK’ta gerek bölgesel gerek ulusal düzeyde çeşitli başarılar elde ettik. Projemiz İstanbul Avrupa Bölgesi’nde birinci oldu, ardından TÜBİTAK Türkiye finallerinde Türkiye ikinciliği derecesi aldı. Şimdi ise öğrencilerimiz, Amerika’nın Los Angeles kentinde düzenlenecek ISEF’te ülkemizi temsil edecek. ISEF, 60’tan fazla ülkeden binlerce projenin yer aldığı önemli bir bilim ve mühendislik fuarı. Öğrencilerimiz burada projelerini alanında uzman akademisyenlere ve bilim insanlarına anlatacak. Çok gururlu ve heyecanlıyız. Uluslararası alanda ilk kez böyle bir deneyim yaşayacağız. Öğrencilerimizin milli takıma seçilmesi ve Tekirdağ’ı temsil etmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı."

Proje öğrencilerinden Rüzgar Tuna ise sürecin kendileri için duygusal ve heyecan verici geçtiğini anlattı: "Bu çalışmamızda lise öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin gelişimini incelemeyi hedefledik ve yaptığımız çalışmalarla bu becerilerde artış sağlamayı başardık. Amerika’ya gidiş süreci bizim için çok duygusal geçti. Bu yaşta milli formayı Amerika’da giymek ve ülkemizi temsil etmek gerçekten çok büyük bir gurur. Yaklaşık bir ay önce İngilizce mülakata katıldık ve bir hafta önce sonuçların açıklanmasıyla Amerika’ya gideceğimizi öğrendik. Orada ülkemizi, şehrimizi ve okulumuzu temsil edeceğiz. Hedefimiz, 77’incisi düzenlenen ISEF yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar elde etmek."

Projede Rüzgar Tuna, Zeynep Fatma Göksel ve Zeynep Türkan Yeşilçimen yer alıyor. Öğrencilerle emeği geçen öğretmenler, okul yönetimi, veliler ve destek veren kurumlar da tebrik edildi. Ekip, Los Angeles'ta hem şehrini hem de ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Tekirdağlı öğrencilerin büyük gururu: Milli Takım&#039;la ABD&#039;ye

Tekirdağlı öğrencilerin büyük gururu: Milli Takım'la ABD'ye

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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