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Antalya'da büyük operasyon: yarım ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda 500 kg kıyılmış tütün, 15 bin 300 makaron, 51 paket kaçak sigara ve çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da büyük operasyon: yarım ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Antalya'da geniş kapsamlı kaçak tütün operasyonu

Antalya'da kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uygulama, İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla planlandı ve uygulandı.

operasyonun yürütülüşü:

Kepez, Döşemealtı ve Kaş ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda şüphelilerin ikametleri, bir işletme ve bir araç didik didik arandı. Operasyon, bölgedeki kaçak ticareti tespit etmeye yönelik koordineli bir çalışma olarak kayda geçti.

ele geçirilen ürünler ve adli süreç:

Aramalarda 500 kilogram kıyılmış tütün, 15 bin 300 doldurulmuş makaron, 51 paket kaçak sigara, 580 kaçak elektronik sigara, 2 elektronik sigara likiti ve 182 paket tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ilişkin incelemeler sürerken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA&#039;DA KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN TİCARETİNİN VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK...

ANTALYA'DA KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN TİCARETİNİN VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA 500 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN İLE ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA VE ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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