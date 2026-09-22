Teknofest 2026'de Adıyaman'da ileri otonom sistemler yarışması başladı

Teknofest 2026'de ileri otonom sistemler yarışması:

TEKNOFEST 2026 programı kapsamında düzenlenen "İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması" Adıyaman'da start aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte genç mühendis ve tasarımcılar, otonom sistemler, insansız hava araçları (İHA), insansız kara araçları (İKA), yapay zeka, görüntü işleme ve sistem entegrasyonu alanlarındaki yeteneklerini sergiliyor.

Yarışma senaryosu ve teknik gereksinimler:

Yarışmada ekiplerden, afet sonrası operasyonları simüle eden bir senaryo çerçevesinde İHA ile İKA'nın koordineli çalıştığı otonom bir çözüm geliştirmeleri bekleniyor. Operasyon sahasında İKA’nın başlangıç noktasından hedef bölgeye ulaşması için birden fazla güzergah bulunuyor; yarışma günü sadece bu güzergahlardan biri açık bırakılıyor, diğerleri ise fiziksel engellerle kapatılıyor. Takımların sistemleri, görev sırasında açık olan güzergahı otonom olarak tespit edebilmelidir.

Drone ile yapılan test uçuşlarında ise İHA'ların belirlenen test alanında açık güzergahı görüntü işleme ve yapay zeka algoritmalarıyla tespit ederek elde ettikleri veriyi gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonu’na aktarması amaçlanıyor.

Program akışı ve katılımcı sayısı:

T3 Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Saadet Benli, ilk günün jüri önünde sunumların yapıldığını, sunum sürecinin bugün son bulacağını ve yarışmaların 23, 24, 25 Eylül tarihlerinde Adıyaman halkına açık şekilde devam edeceğini belirtti. Organizasyon kapsamında toplam 30 takım yer alıyor ve bu takımlarda yaklaşık 263 yarışmacı bulunuyor. Yarışmanın ilk etabında 10 takımın elenmesi ve finale 20 takımın kalmasının planlandığı bildirildi.

Etkinlik, gençlerin otonom sistemler alanındaki uygulamalı yetkinliklerini sınayan, gerçek zamanlı veri işleme ve entegrasyon becerilerini ön plana çıkaran bir platform sunuyor. Yarışmanın sonraki günleri halk gösterimleri ve saha uygulamalarıyla takip edilebilecek.

'TEKNOFEST 2026 İleri Otonom Sistemler Yarışması' Adıyaman’da gerçekleştiriliyor