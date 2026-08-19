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Tocopilla’da sokaklar göle döndü: park halindeki araçlar sürüklendi

Şili'nin Antofagasta bölgesinde yağışlar Tocopilla'da ev ve yolları sular altında bıraktı; park halindeki araçlar sürüklendi, acil durum ilan edildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tocopilla’da sokaklar göle döndü: park halindeki araçlar sürüklendi

Tocopilla’da sokaklar göle döndü: park halindeki araçlar sürüklendi

Şili'nin Antofagasta bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Tocopilla kentinde sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Kentte evler, cadde ve sokaklar sular altında kaldı; park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi.

resmi açıklamalar ve müdahale:

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Tocopilla'da acil durum ilan etti ve şehirde meydana gelen büyük hasar için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi. Olayın ardından bölgeye yönelik yardım ve müdahale çalışmaları hızlandırıldı.

bölgesel uyarılar ve riskler:

SENAPRED (Şili Acil Durum Ofisi), şiddetli hava koşulları nedeniyle Antofagasta, Taltal, Mejillones ve Tocopilla için kırmızı alarm yayımladı. Kırmızı alarm, hızlı su yükselmeleri, sel riski ve toprak kaymalarına işaret ediyor; yetkililer vatandaşları tehlike altındaki alanlardan uzak durmaya çağırdı.

Yerel altyapı ve ulaşımda aksamalar bekleniyor; yetkililer hasarın boyutunu değerlendirmek ve gerekirse ilave destek sağlamak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Şili&#039;nin Tocopilla kentini vuran sel, park halindeki araçları sürükledi.

Şili'nin Tocopilla kentini vuran sel, park halindeki araçları sürükledi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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