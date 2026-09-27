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Tokayev, Hazar tatbikatındaki can kaybının ardından bakan değişikliğine gitti

Tokayev, Hazar Denizi'ndeki 'Hazar Korganı-2026' tatbikatında 14 askerin hayatını kaybetmesi üzerine Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u görevden aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Tokayev, Hazar tatbikatındaki can kaybının ardından bakan değişikliğine gitti

Görevden alma kararı:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev resmi bir karar ile Dauren Kosanov'u Kazakistan Savunma Bakanı görevinden aldı. Cumhurbaşkanının ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanının kararıyla Dauren Kosanov, Kazakistan Savunma Bakanı görevinden alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tatbikatta yaşananlar:

Geçtiğimiz perşembe günü Hazar Denizi kıyısında düzenlenen 'Hazar Korganı-2026' tatbikatı sırasında, 'Kaysar' hücum botundan personelin karaya çıkarılması esnasında olumsuz hava şartları ve şiddetli deniz dalgaları yaşandı. Bu olay sonucunda 14 asker akıntıya kapılarak hayatını kaybetti, 3 asker ise kurtarıldı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Facianın ardından 25 Eylül'de Kazakistan'da ulusal yas ilan edildi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nden üst ve orta kademe komuta kademesindeki sorumlular hakkında işlem başlattığını bildirdi; bu çerçevede 5 yetkili gözaltına alındı.

DAUREN KOSANOV

DAUREN KOSANOV

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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