Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Samsun’un Bafra ilçesinde, Samsun-Sinop kara yolu yakınındaki bir tarım işletmesine ait saman deposunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

yangının seyri ve müdahale:

İlk belirlemelere göre yangının ot kırma makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı tahmin ediliyor. Kıvılcım kısa sürede depoda bulunan saman, yonca ve otların bulunduğu alana sıçradı. Alevler, depodaki yanıcı maddelerin etkisiyle hızla yayıldı; itfaiye ekipleri uzun süre alevlerle mücadele etti.

Müdahale sırasında ekipler alevlere doğrudan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam etti ve yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

maddi zarar ve inceleme:

Yangında depoda bulunan 6 bin balya saman, 400 ton yonca, 2 bin balya tritikale otu ile bir yem kırma makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili ilk tespitlere göre oluşan maddi zarar yaklaşık 20 milyon lira olarak bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, yangının kesin çıkış nedeni ve zararın boyutuyla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.

SAMSUN'UN BAFRA İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAMAN DEPOSU YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 16 SAAT SÜREN YOĞUN ÇALIŞMASININ ARDINDAN SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA YAKLAŞIK 20 MİLYON LİRALIK MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ.