Kestel'de kapı kapı temas: Selami Altınok ve Ferhat Erol ilçeyi dinledi

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı çerçevesinde Kestel'i ziyaret eden önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ile birlikte ilçede geniş kapsamlı bir temas turu gerçekleştirdi. Heyet, esnaf ziyaretlerinden kurum incelemelerine, mahalle toplantılarından şehit ailesi ziyareti ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalara kadar gün boyu yoğun bir program uyguladı.

Esnaf ve kurum ziyaretleri:

Gün, heyetin ilk durağı olan AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı ile başladı. Buradaki programın ardından Selami Altınok, Ferhat Erol ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir birlikte sokak sokak esnafı ziyaret edip talep ve görüşleri dinledi, vatandaşlarla sohbet etti. Heyet daha sonra Kestel Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek ilçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle, eğitim ve dayanışma buluşmaları:

Program kapsamında kış hazırlıkları yapan kadınlarla bir araya gelinerek salça yapımına eşlik edildi ve mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Heyet, ayrıca Narlıdere Özel Eğitim Kurumunu ziyaret ederek kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve eğitime ilişkin gözlemleri paylaştı.

Gün içinde bir başka önemli durak ise Şehit Emre Karaaslan'ın ailesinin ziyareti oldu. Aileyle bir süre sohbet eden heyet, şehidi rahmet ve minnetle andı ve ailenin duygularına ortak oldu.

Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada ise Hüseyin Hayta'nın ev sahipliğinde kanaat önderleriyle bir araya gelindi; mahalle sakinlerinin görüş ve talepleri dinlenip Kestel'e dair değerlendirmeler yapıldı.

Günün son bölümünde ise Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Erzurum İspir Meydanlı Köyü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ziyaret edilerek dernek yöneticileri ve üyeleriyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Selami Altınok'u ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu ziyaretten çıkan birikim ve tecrübeyi Kestel halkıyla buluşturmanın önemine vurgu yaptı. Erol, gün boyunca esnaf, sanayici, mahalle sakinleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelindiğini belirterek birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA KESTEL’E GELEN ÖNCEKİ DÖNEM İÇİŞLERİ BAKANI VE AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ SELAMİ ALTINOK, KESTEL BELEDİYE BAŞKANI FERHAT EROL İLE BİRLİKTE İLÇEDE ESNAF, SANAYİCİ, MAHALLE SAKİNLERİ, ŞEHİT AİLESİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI ZİYARET ETTİ.