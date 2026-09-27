Atatürk üniversitesi kampüsünde millî teknoloji atölyesi tamamlanmaya yakın

Çalışmalar sona yaklaşıyor:

Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan Millî Teknoloji Atölyeleri arasında ilk ve tek bağımsız bina olma özelliğini taşıyan yatırım, Atatürk Üniversitesi kampüsünde tamamlanma aşamasına geldi. Üniversite yönetimi, KUDAKA ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen proje, Mayıs ayında düzenlenen temel atma töreninin ardından hızla yükseldi.

Yaklaşık 550 metrekare kullanım alanına sahip yapı, kısa süre içinde gençlerin ve araştırmacıların kullanımına sunularak fikir aşamasından prototipe, prototipten ürüne uzanan süreçlere ev sahipliği yapacak.

Fikirden prototipe, prototipten ürüne altyapı:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu yatırımın üniversitenin araştırma ve yenilikçilik hedefleriyle doğrudan örtüştüğünü vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu'nun değerlendirmesi şöyle: 'Millî Teknoloji Atölyemizde artık sona yaklaşıyoruz. Temelini attığımız bu yapının kısa süre içerisinde gençlerimizin, öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın kullanımına sunulacak olması bizleri son derece memnun ediyor. Burada yalnızca teknoloji konuşulmayacak; fikirler geliştirilecek, projeler üretilecek, prototipler ortaya çıkarılacak ve gençlerimiz kendi projelerini hayata geçirme imkânı bulacak'.

Atölye, lise öğrencilerinden üniversite öğrencilerine; akademisyenlerden doktora araştırmacılarına kadar farklı seviyelerde proje geliştiren geniş bir kullanıcı kitlesine yönelik tasarlandı. Bu sayede eğitim ile uygulama arasında doğrudan bağ kurulması hedefleniyor.

Üniversitenin teknoloji ekosistemine yeni bir halka:

Rektör Hacımüftüoğlu, merkezin Atatürk Üniversitesi'nin mevcut araştırma altyapısı ve akademik insan kaynağını gençlerin proje üretme gücüyle buluşturacağını belirtti. Hacımüftüoğlu, özellikle TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarda edinilen tecrübenin bu merkez aracılığıyla daha ileri taşınacağını kaydetti.

'Biz Atatürk Üniversitesi olarak gençlerimizin yalnızca bilgiye ulaşmasını değil, bilgiyi teknolojiye ve üretime dönüştürmesini önemsiyoruz,' diyen Hacımüftüoğlu, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Tamamlandığında atölyenin Erzurum'un millî teknoloji hamlesindeki rolünü güçlendirmesi ve yerel üretime katkı sağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN MİLLÎ TEKNOLOJİ ATÖLYELERİNİN İLK VE TEK BAĞIMSIZ BİNASI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDEKİ YATIRIMDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ. MODERN ALTYAPISIYLA GENÇLERİN TEKNOLOJİ VE İNOVASYON PROJELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK ATÖLYE, ERZURUM’UN MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİNDEKİ KONUMUNU DAHA DA GÜÇLENDİRECEK.