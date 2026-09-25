Turizmin rotası yapay zekayla yeniden çiziliyor

İstanbul Turizm Fuarı'nda buluşma:

Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 4’üncü İstanbul Turizm Fuarı, sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlikte 29 ülkeden 300’ün üzerinde firma yer aldı ve fuar iki gün boyunca iş birliği, tanıtım ve ağ kurma fırsatı sundu.

Here Event'in yaklaşımı:

Bahçeşehir Üniversitesi mezunları tarafından kurulan Here Event, fuara bu yıl ilk kez katıldı. Firmanın kurucu ortaklarından Gökhan Malkoç, organizasyonun kuruluş hikâyesini ve faaliyet kapsamını anlattı: "Biz aslında bir organizasyon firması olarak yola çıktık. Bu, Bahçeşehir Üniversitesi mezunu arkadaşlarla kurduğumuz bir yapıydı. Ve şu an 250 kişiden fazla istihdama sahibiz."

Malkoç, Here Event'in hem etkinlik organizasyonları hem de uçtan uca seyahat deneyimleri sunduğunu belirtti. Şirketin işleri 13 ayrı kolda yönettiği, yalnızca misafirlerin ulaşım ve konaklamasını sağlamadıkları; bunun ötesinde müşterinin tüm deneyimini kendi perspektifleriyle tasarlayıp sundukları vurgulandı.

teknoloji ve yapay zeka entegrasyonu:

Malkoç, turizm sektörünün dönüşümünde teknolojinin belirleyici hale geldiğini söyledi: "Turizm hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör ama oyunun kuralları değişiyor, işin içine teknoloji giriyor." Bu kapsamda Here Event, zaman tasarrufunu ön plana alan çözümler geliştirdiğini ifade etti. Şirketin yapay zekaya entegre ettiği ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu belirttiği üç ürün ve ayrıca bir fintech projesi ile bazı VIP projeler üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

Malkoç, paradan daha değerli olanın zaman olduğuna dikkat çekerek, "Biz orada kişilerin zamanını en asgari şekilde kullanmaya çalışıyoruz" dedi ve teknoloji yatırımlarının bu ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

misafir deneyimi ve genişleme hedefi:

Konukların deneyim beklentilerinin kısa süreli, yoğun ve mobil odaklı hale geldiğini anlatan Malkoç, artık ziyaretçilerin "Nerede, ne yapabilirim, nasıl bir deneyim yaşayabilirim" sorularına yanıt aradığını söyledi. Bu talebi mobil cihazlarla çözmeyi amaçladıklarını belirtti.

Here Event şu an Türkiye'de 81 ilde hizmet verdiğini, ayrıca hem Türk hem yabancı firmalara yönelik hizmet sağlamaya başladıklarını ve destinasyon ağını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Malkoç, fuarın İstanbul için önemini vurgulayarak şehrin yalnızca kültür turizmine indirgenemeyecek kadar geniş bir çekim alanına sahip olduğunu belirtti ve fuarın yeni iş birlikleri için kritik bir platform sunacağını ifade etti.

Fuarda yer alan konuşmalar, sektördeki aktörlerin teknolojiyle uyumlu ürün ve hizmetlere yatırım yapma ihtiyacını yeniden ortaya koydu; Here Event ise bu dönüşümün hem organizasyon hem de seyahat deneyimi tarafında uygulanabilir örneklerini sunuyor.

İSTANBUL TURİZM FUARI İLE 29 ÜLKEDEN 300’ÜN ÜZERİNDE FİRMA BİR ARAYA GELDİ. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI TARAFINDAN KURULAN HERE EVENT’İN ORTAKLARINDAN GÖKHAN MALKOÇ, TURİZM SEKTÖRÜNÜN TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE DÖNÜŞEN YÖNÜNE DİKKAT ÇEKTİ.