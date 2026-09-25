Dolar 48,9605 +0,02%
Euro 55,8190 +0,26%
Bist 12.931,27 +0,33%
Altın Gram 6.785,53 +0,30%
EUR/USD 1,1396 +0,14%
Brent Petrol 99,42 -0,80%
--°

Kütahya'da araç sayısı 294 bini aştı; otomobiller açık ara önde

Kütahya'da ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı 294 bin 30 motorlu kara taşıtı bulundu; otomobiller 132 bin 875 ile ilk sırada yer aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Kütahya'da araç sayısı 294 bini aştı; otomobiller açık ara önde

Kütahya'da araç sayısı artışı:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı verilerine göre Kütahya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 294 bin 30 olarak kaydedildi. Kentte araç sayısındaki yükselişin, şehir genelinde her ay yaklaşık bin adet artışla sürdüğü bildirildi.

Türlere göre dağılım:

Kütahya'daki kayıtlı araçlar içinde en büyük payı 132 bin 875 adetle otomobiller alıyor. Bunu 77 bin 143 motosiklet ve 38 bin 392 traktör izliyor. Otomobillerin toplam içindeki payı yaklaşık %45 civarında.

TR33 bölgesi karşılaştırması:

Kütahya'nın yer aldığı TR33 Bölgesi'nde Manisa'da 874 bin 430, Afyonkarahisar'da 342 bin 305 ve Uşak'ta 198 bin 662 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Açıklamada ayrıca kentteki araç sayısının geçtiğimiz aylarda merkez ilçe ile birlikte üç ilçenin nüfusunu geride bıraktığı ifade edildi.

Kayıtlı araç sayısındaki bu eğilim, yerel ulaşım planlaması ve altyapı ihtiyacına dair göstergeler sunuyor ve TÜİK verileri izlemeye devam edilecek önemli bir referans niteliği taşıyor.

KÜTAHYA&#039;DA TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 294 BİNİ GEÇTİ

KÜTAHYA'DA TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 294 BİNİ GEÇTİ

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yapay zeka ajanlarına karşı güvenlik uyarısı
images

Adanalı öğrencilerin iki roketi TEKNOFEST'te iki kategoride üçüncülük kazandı
images

Adanalı öğrenciler iki roketle TEKNOFEST'te Türkiye üçüncüsü oldu
images

Düzce bilim şenliği üç gün boyunca deney ve atölyelere ev sahipliği yapıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum FK yeni döneme Burak Yılmaz yönetiminde başlıyor

Büyükçekmece'de gece çatışması: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yapay zeka ajanlarına karşı güvenlik uyarısı

Şehzadeler'de yeşil alanlar yıl boyunca temiz ve güvenli tutuluyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı