Kütahya'da araç sayısı 294 bini aştı; otomobiller açık ara önde

Kütahya'da araç sayısı artışı:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı verilerine göre Kütahya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 294 bin 30 olarak kaydedildi. Kentte araç sayısındaki yükselişin, şehir genelinde her ay yaklaşık bin adet artışla sürdüğü bildirildi.

Türlere göre dağılım:

Kütahya'daki kayıtlı araçlar içinde en büyük payı 132 bin 875 adetle otomobiller alıyor. Bunu 77 bin 143 motosiklet ve 38 bin 392 traktör izliyor. Otomobillerin toplam içindeki payı yaklaşık %45 civarında.

TR33 bölgesi karşılaştırması:

Kütahya'nın yer aldığı TR33 Bölgesi'nde Manisa'da 874 bin 430, Afyonkarahisar'da 342 bin 305 ve Uşak'ta 198 bin 662 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Açıklamada ayrıca kentteki araç sayısının geçtiğimiz aylarda merkez ilçe ile birlikte üç ilçenin nüfusunu geride bıraktığı ifade edildi.

Kayıtlı araç sayısındaki bu eğilim, yerel ulaşım planlaması ve altyapı ihtiyacına dair göstergeler sunuyor ve TÜİK verileri izlemeye devam edilecek önemli bir referans niteliği taşıyor.

KÜTAHYA'DA TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 294 BİNİ GEÇTİ