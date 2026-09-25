Düzce bilim şenliği üç gün boyunca deney ve atölyelere ev sahipliği yapıyor

Düzce bilim şenliği kapılarını ziyaretçilere açtı

Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Düzce Bilim Şenliği, Düzce Belediyesi ve yerel bilim merkezinin koordinasyonuyla kapılarını açtı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi Bilim Merkezi binası, sergi salonu ve dışarıda kurulan atölye alanları ilk günde yoğun ilgi gördü. Etkinlikte yüzlerce deney düzeneği, atölye çalışmaları ve bilim sergileri yer alıyor; özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan uygulamalı gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.

Atölyeler ve gösteriler:

Üç gün sürecek organizasyonda katılımcılar, kurulan atölyelerde deney yapma, canlı bilim şovlarını izleme ve sergideki çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyor. Etkinlikler 09.30-17.00 saatleri arasında açık tutuluyor ve tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulamalı atölyeler, bilime ilgiyi artırmayı ve öğrencilere deney yapma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Okul ziyaretleri ve iletişim:

Şenlik kapsamında düzenlenen okul ziyaretleri randevulu olarak gerçekleştiriliyor; bunun yanında son gün düzenlenecek halk buluşmasıyla tüm ilçe halkı etkinliklere katılabilecek. Program, ülke çapında uygulanan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde Düzceli öğrencilere bilimi tanıtmayı amaçlıyor. Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0380 502 02 87 numaralı telefon hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

Düzce Bilim Merkezi yetkilileri, yıl boyunca benzer etkinliklerin süreceğini ve gençlerin bilimle buluşmasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANAN DÜZCE BİLİM ŞENLİĞİ, DÜZCE BELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ’NDE KAPILARINI AÇTI. YÜZLERCE DENEY DÜZENEĞİ, ETKİNLİK ATÖLYELERİ VE BİLİM SERGİSİNDEN OLUŞAN ETKİNLİK OKUL ZİYARETLERİ İLE İLK GÜNÜNDE BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.