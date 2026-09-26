Türkiye ile El Salvador çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını New York'ta imzaladı

New York'ta resmi görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temasları kapsamında El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke yetkilileri birlikte Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'na imza attı.

anlaşmanın amacı ve kapsamı:

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, aynı gelir veya kazancın iki farklı ülkede çifte vergilendirilmesini engellemeyi hedefler. Bu tür anlaşmalar, vergi yükümlülerine hukuki öngörülebilirlik sağlayarak uluslararası yatırım ve ticari ilişkilerin kolaylaşmasına katkı verir.

ikili ilişkilere etkisi:

İmzalanan metin, Türkiye ile El Salvador arasındaki ekonomik ve diplomatik iş birliğini güçlendirmeye yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi. Heyetler, anlaşmanın uygulanması ve iki ülke arasındaki diyaloğun derinleştirilmesi yönünde temasları sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN İLE EL SALVADOR DIŞİŞLERİ BAKANI ALEXANDRA HİLL ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI'NA İMZA ATILDI.