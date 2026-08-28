Ünye kıyısına vuran iki konteyner ekiplerce emniyetle karaya alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Cevizdere Mahallesi Ünye Limanı sahil kıyısında deniz yüzeyinde görülen iki konteyner için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin koordinesinde konteynerler teknelere bağlanarak karaya çıkarıldı.

olay yeri ve müdahale:

Sahil Güvenlik ekipleri, denizde tespit edilen konteynerleri güvenlik önlemleri kapsamında takip ederek bölgeden alındı. Operasyon sırasında konteynerlerin kara ulaştırılması için teknelere bağlanma ve kontrollü çekme işlemleri gerçekleştirildi.

konteynerlerdeki durum:

Yapılan detaylı incelemede biri tamamen boş olarak belirlendi, diğer konteynerde ise plastik malzeme bulundu. Kontroller sonucunda konteynerlerin herhangi bir tehlike oluşturmadığı tespit edildi.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE AÇIKLARDAN KIYIYA VURAN İKİ KONTEYNER, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE KARAYA ÇIKARILDI.