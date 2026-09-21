Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,9982 +0,08%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.835,67 -0,65%
EUR/USD 1,1467 -0,02%
Brent Petrol 97,69 +1,51%
--°

Uzmandan Alzheimer uyarısı: erken tanı ve risk yönetimine dikkat

Sivas Devlet Hastanesi Nöroloğu Özer Aynacı, Alzheimer ve demansın ileri yaşla arttığını belirterek erken tanı, risk faktörleri ve bakımın önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Uzmandan Alzheimer uyarısı: erken tanı ve risk yönetimine dikkat

Uzman uyarısı

Sivas Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Özer Aynacı, demans ve Alzheimer hastalığının ileri yaşla birlikte daha sık görüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu. Aynacı, özellikle ileri yaş grubunda hastalığın görülme oranlarının belirgin biçimde yükseldiğini vurguladı.

Hastalığın seyri ve erken belirtiler:

Aynacı, Alzheimer’ın sadece unutkanlıktan ibaret olmadığını, hastalığın bilişsel işlevlerde gerileme ile birlikte duygusal ve davranışsal değişikliklere yol açan dejeneratif bir süreç olduğunu söyledi. Hastalığın üç evrede ilerleyebildiğini ve erken dönemde yakın süreli bellekte sorunlar ile konuşma sırasında kendini ifade etmede güçlüklerin görülebildiğini aktardı.

Uzman, 85 yaş üzerindeki kişilerde Alzheimer görülme oranının yüzde 40’a kadar çıkabildiğini hatırlatarak, erken tanının hasta ve bakım verenlerin yaşam kalitesini korumada kritik rol oynadığını ifade etti.

Risk faktörleri ve önlemler:

Aynacı, demans riskini artıran başlıca faktörler arasında hipertansiyon, diyabet, obezite, depresyon, görme ve işitme kaybı, uyku bozuklukları, travmatik beyin hasarı, inme, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel hareketsizliği saydı. Bu etmenlerin kontrol altına alınmasının hastalık riskini azaltmada etkili olabileceğini belirtti.

Türkiye’de yaklaşık 600 bin ailenin demansla mücadele ettiğini söyleyen Aynacı, demansın kesin bir tedavisi bulunmadığını ancak bazı ilaçların belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabildiğini hatırlattı. Bu nedenle erken tanı, risk faktörlerinin giderilmesi ve uygun bakım planlarının oluşturulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Aynacı son olarak, toplumda demansın halk arasında “bunama” olarak bilindiğini, ancak doğru yaklaşım ve destekle hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesinin iyileştirilebileceğini ifade etti.

SİVAS DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI ÖZER AYNACI, DEMANS VE ALZHEİMER HASTALIĞINA İLİŞKİN...

SİVAS DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI ÖZER AYNACI, DEMANS VE ALZHEİMER HASTALIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNARAK, İLERİ YAŞLA BİRLİKTE HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞININ ARTTIĞINI SÖYLEDİ. AYNACI, 85 YAŞ ÜZERİNDEKİ KİŞİLERDE ALZHEİMER GÖRÜLME ORANININ YÜZDE 40'A KADAR ÇIKABİLDİĞİNİ BELİRTEREK, ERKEN TANI VE RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sutaşı'nda yollar yenileniyor: 1,1 kilometrelik beton asfalt tamamlandı
images

Seydikemer'de kaptaj yenilemesiyle içme suyu hattı güçlendirildi
images

İstanbul sabahında araç kuyrukları: yoğunluk yüzde 71'e çıktı
images

Erken fark edilmeyen işitme kayıpları dil ve konuşma gelişimini gerileyebilir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Seydikemer'de kaptaj yenilemesiyle içme suyu hattı güçlendirildi

Muğla'da delege buluşması: istikrar ve katılım vurgusu

Erzincan'da Sevgi Evleri çocuklarının zihni oyunla güçleniyor

Kütahya vakıfları Kızılcaören okuluna kırtasiye desteği sağladı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı