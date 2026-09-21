Uzmandan Alzheimer uyarısı: erken tanı ve risk yönetimine dikkat

Uzman uyarısı

Sivas Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Özer Aynacı, demans ve Alzheimer hastalığının ileri yaşla birlikte daha sık görüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu. Aynacı, özellikle ileri yaş grubunda hastalığın görülme oranlarının belirgin biçimde yükseldiğini vurguladı.

Hastalığın seyri ve erken belirtiler:

Aynacı, Alzheimer’ın sadece unutkanlıktan ibaret olmadığını, hastalığın bilişsel işlevlerde gerileme ile birlikte duygusal ve davranışsal değişikliklere yol açan dejeneratif bir süreç olduğunu söyledi. Hastalığın üç evrede ilerleyebildiğini ve erken dönemde yakın süreli bellekte sorunlar ile konuşma sırasında kendini ifade etmede güçlüklerin görülebildiğini aktardı.

Uzman, 85 yaş üzerindeki kişilerde Alzheimer görülme oranının yüzde 40’a kadar çıkabildiğini hatırlatarak, erken tanının hasta ve bakım verenlerin yaşam kalitesini korumada kritik rol oynadığını ifade etti.

Risk faktörleri ve önlemler:

Aynacı, demans riskini artıran başlıca faktörler arasında hipertansiyon, diyabet, obezite, depresyon, görme ve işitme kaybı, uyku bozuklukları, travmatik beyin hasarı, inme, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel hareketsizliği saydı. Bu etmenlerin kontrol altına alınmasının hastalık riskini azaltmada etkili olabileceğini belirtti.

Türkiye’de yaklaşık 600 bin ailenin demansla mücadele ettiğini söyleyen Aynacı, demansın kesin bir tedavisi bulunmadığını ancak bazı ilaçların belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabildiğini hatırlattı. Bu nedenle erken tanı, risk faktörlerinin giderilmesi ve uygun bakım planlarının oluşturulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Aynacı son olarak, toplumda demansın halk arasında “bunama” olarak bilindiğini, ancak doğru yaklaşım ve destekle hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesinin iyileştirilebileceğini ifade etti.

SİVAS DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI ÖZER AYNACI, DEMANS VE ALZHEİMER HASTALIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNARAK, İLERİ YAŞLA BİRLİKTE HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞININ ARTTIĞINI SÖYLEDİ. AYNACI, 85 YAŞ ÜZERİNDEKİ KİŞİLERDE ALZHEİMER GÖRÜLME ORANININ YÜZDE 40'A KADAR ÇIKABİLDİĞİNİ BELİRTEREK, ERKEN TANI VE RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT ÇEKTİ.