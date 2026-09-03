Vali Baruş'tan Olur'da hizmet ve proje vurgusu

İçişleri Bakanlığı tarafından atanan Vali Aydın Baruş, Olur ilçesindeki temasları kapsamında kaymakamlık ve belediye yetkililerinden brifing aldı, esnafı ziyaret etti ve devam eden yatırımları yerinde inceledi.

kaymakamlık ve belediye brifingleri:

İlçe ziyaretinde Olur Kaymakamı Semanur Kalkan ve ilgili kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Kaymakam Kalkan, ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri ve devam eden yatırımlar hakkında kapsamlı bir brifing verdi. Vali Baruş, brifingde aktarılan bilgiler ışığında ilçenin genel durumu ve öncelikli ihtiyaçları hakkında notlar aldı.

Daha sonra Vali Baruş, Olur Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Vedat Ergün ve belediye personeliyle bir araya geldi. Görüşmede, ilçede sunulan hizmetlerin kapsamı, yürütülen altyapı ve sosyal projeler ile vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

esnaf ziyareti ve pansiyon incelemeleri:

Vali Baruş, ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazanç dileklerini iletti. İş yerlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali, talepleri dinledi, önerileri not aldı ve birlik ile dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Ziyaret sırasında esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.

İncelemeler kapsamında Vali Baruş, TOKİ konutları ile yapımı devam eden Şehit Abdülkadir Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız ve erkek öğrenci pansiyonlarında da incelemelerde bulundu. Toplam 204 öğrenci kapasiteli pansiyonlar, 102 kız ve 102 erkek öğrenci kapasitesiyle öğrencilerin daha güvenli ve uygun şartlarda öğrenim görmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yetkililerden yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, projelerin tamamlanma sürecini takip edeceklerini belirtti ve ilçenin hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik işbirliğinin sürdürüleceğini vurguladı.

VALİ AYDIN BARUŞ, OLUR İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK VE BELEDİYEDEN BRİFİNG ALDI, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN EVLERİNE KONUK OLDU, DEVAM EDEN PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ.