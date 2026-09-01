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Vali Sözer'den şeker nineye vefa ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Bozüyük'te 'Şeker Nine' olarak tanınan şehit annesi Halime Pehlivan'ı ziyaret ederek destek verdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Sözer'den şeker nineye vefa ziyareti

Vali Sözer'den şeker nineye vefa ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer, Bozüyük'te yaşayan ve ilçede 'şeker nine' olarak tanınan şehit annesi Halime Pehlivan'ı ziyaret etti.

ziyaretin detayları:

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Sözer çiftinin, 1986 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Ekrem Pehlivan'ın ailesi ile bir süre sohbet ettiği bildirildi. Aileyle yapılan görüşmede ailenin duygu ve düşünceleri dikkatle dinlendi ve onların ihtiyaçlarına ilişkin hassasiyet gösterildi.

valinin vurguları:

Vali Sözer, ziyaret sırasında şehit ailelerinin devlet ve millet için en kıymetli emanetler olduğunu vurgulayarak, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılmasının önemine işaret etti. Sözer, devletin ve toplumun şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunun altını çizdi.

Ziyaret, karşılıklı duygusal anların yaşandığı samimi bir ortamda tamamlandı ve aileye destek mesajları iletildi.

VALİ SÖZER, ŞEHİT EKREM PEHLİVAN’IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

VALİ SÖZER, ŞEHİT EKREM PEHLİVAN’IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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