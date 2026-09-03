Valinin vefa ziyareti: şehit eşi ve Kıbrıs gazisiyle sohbet

Ziyaretin ayrıntıları:

Vali Aydın Baruş, Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Şubesi'nde 1993 yılında görevi başında şehit edilen posta memuru Mesut Arslan'ın eşi Gülümser Arslan'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesiyle bir süre sohbet edildi, anılar paylaşıldı ve aileye devletin desteği yeniden ifade edildi.

Ziyaret sırasında şehidin hatırası ve aileye sağlanan hizmetlerin önemi ele alınırken, ailenin talepleri ve beklentileri dinlendi. Görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve yakın ilgiden dolayı ailenin memnuniyeti dikkat çekti.

Vali'nin mesajı:

Vali Aydın Baruş, ziyaretlerde devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunun altını çizdi. Baruş, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve gazilerin fedakârlıklarını unutmamanın önemine vurgu yaptı.

Vali Baruş ayrıca Kıbrıs Gazisi İsmail Koçak'ı da ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti. Görüşmelerde gazilere ve şehit yakınlarına sağlık ve huzurlu bir ömür dilendi; vefa ve minnet duyguları öne çıkarıldı.

VALİ AYDIN BARUŞ, 1993 YILINDA ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİ HACIÖMER ŞUBESİ’NDE GÖREVİ BAŞINDA ŞEHİT EDİLEN POSTA MEMURU ŞEHİT MESUT ARSLAN’IN EŞİ GÜLÜMSER ARSLAN’I ZİYARET ETTİ.