Van'ın toprakta dinlenen otlu küp peyniri kış sofralarına hazırlanıyor

Van'ın otlu küp peyniri tezgâhlarda

Van'ın asırlardır süregelen lezzeti otlu küp peyniri, kış aylarında tüketilmek üzere tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve uzun süre toprak altında dinlendirilen bu peynir, kendine özgü aroması ve yoğun tadıyla öne çıkıyor.

Hazırlık ve olgunlaşma süreci:

Peynir üretimi köylerde başlıyor; üreticiler salamura ve otlu küp olmak üzere iki tür ürün hazırlıyor. Otlu küp peyniri, içerisine katılan sirmo, mendi ve heliz gibi otlar sayesinde farklı bir aroma kazanıyor. Bazı üreticiler tercihleri doğrultusunda kekik ve pıltan da ekliyor. Ürünler ilk aşamada tezgâha gelmeden önce yaklaşık 4-5 ay öncesinden toprağa gömülüyor ve toplamda 6-7 ay boyunca toprak altında dinlendiriliyor.

Toprak altında geçen bu süreçte peynir su kaybediyor ve ağırlığında azalma oluyor. Üreticilerin verdiği örneğe göre, toprağa gömülen 40 kilo peynir dinlendikten sonra ortalama 30 kiloya düşüyor; yaklaşık 10 kilo fire vererek tezgâha ulaşıyor.

Fiyat, tuz oranı ve tüketici yorumu:

Van otlu küp peyniri kent mutfağının karakteristik lezzetlerinden biri olarak kahvaltı sofralarında sıkça tercih ediliyor. Üreticiler, geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirin fabrikasyon ürünlerden tat, aroma ve kıvam açısından ayrıştığını vurguluyor. Peynirin tuz oranı hakkında yapılan değerlendirmelerde ise tuzun yoğunluğunun içinde bulunan otlardan kaynaklandığı, ne damakta acı verecek kadar fazla ne de lezzeti kaybettirecek kadar az olduğu, dengeli bir seviyede bulunduğu belirtiliyor.

Fiyatlandırma da üretim sürecinin doğal sonucu olarak değişiyor. Köylülerden peynir almaya 600 TL seviyesinden başlandığını aktaran satıcılar, toprağa gömüldüğünde ortaya çıkan fire nedeniyle maliyetin arttığını söylüyor. Son tüketici fiyatları ise şu anda kilogram başına 700 ila 800 TL arasında şekilleniyor.

Peynir satıcısı Yunus Akçılgın, babasından devraldığı işi 6 yıldır sürdürdüğünü belirterek otlu küp peynirinin Van denildiğinde akla gelen lezzetlerden biri olduğunu ifade etti. Akçılgın, özellikle bu tadı daha önce denememiş olanlara geleneksel yönteme göre hazırlanmış otlu küp peynirini tatmalarını öneriyor.

VAN’IN ASIRLARDIR SOFRALARDAKİ YERİNİ KORUYAN MEŞHUR OTLU KÜP PEYNİRİ, KIŞ AYLARINDA TÜKETİLMEK ÜZERE TEZGÂHLARDAKİ YERİNİ ALMAYA BAŞLADI.